Fue en el marco de la Intervención Barrial Focalizada. La PDI realizó seis procedimientos en distintos puntos de la ciudad y secuestró armas, municiones y dispositivos electrónicos.

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

En el marco de un trabajo conjunto de prevención e investigación del delito, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a cuatro hombres vinculados a una causa por abuso de arma de fuego en la ciudad de Santa Fe. El operativo se desarrolló a través de seis allanamientos realizados en los barrios Barranquitas y Villa del Parque , como parte de la Intervención Barrial Focalizada (IBF) que impulsa el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Las medidas fueron ordenadas con intervención del fiscal Ignacio Orio y ejecutadas por personal de la Sección Inteligencia Táctica de la PDI , tras una serie de tareas investigativas que permitieron avanzar sobre un hecho ocurrido el 19 de enero , cuando una mujer fue intimidada mediante disparos de arma de fuego .

Como resultado de la investigación, se concretaron tres allanamientos en la zona de Manuel Leiva y 27 de Enero, dos procedimientos en inmediaciones de calle del Trabajo y 27 de Enero, y un operativo en una vivienda ubicada en Gaboto al 2900.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, un revólver calibre 32, seis cartuchos del mismo calibre, un arma de aire comprimido calibre 5.2 y una tablet iPad, elementos que quedaron a disposición de la Justicia y serán analizados en el marco de la causa.

Intervención Barrial Focalizada

La Intervención Barrial Focalizada es un programa interministerial que apunta a abordar la problemática de la inseguridad desde una mirada integral. Combina acciones de prevención del delito, investigación de hechos complejos y estrategias sociales, con el objetivo de reducir la circulación de violencia en barrios priorizados.

Las IBF se desarrollan a partir del análisis de información vinculada a delitos violentos y predatorios, permitiendo focalizar recursos y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados, no solo desde el enfoque policial, sino también con una perspectiva interdisciplinaria y preventiva.