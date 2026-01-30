Uno Santa Fe | Policiales | Barranquitas

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Fue en el marco de la Intervención Barrial Focalizada. La PDI realizó seis procedimientos en distintos puntos de la ciudad y secuestró armas, municiones y dispositivos electrónicos.

30 de enero 2026 · 16:42hs
Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

En el marco de un trabajo conjunto de prevención e investigación del delito, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a cuatro hombres vinculados a una causa por abuso de arma de fuego en la ciudad de Santa Fe. El operativo se desarrolló a través de seis allanamientos realizados en los barrios Barranquitas y Villa del Parque, como parte de la Intervención Barrial Focalizada (IBF) que impulsa el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Las medidas fueron ordenadas con intervención del fiscal Ignacio Orio y ejecutadas por personal de la Sección Inteligencia Táctica de la PDI, tras una serie de tareas investigativas que permitieron avanzar sobre un hecho ocurrido el 19 de enero, cuando una mujer fue intimidada mediante disparos de arma de fuego.

Como resultado de la investigación, se concretaron tres allanamientos en la zona de Manuel Leiva y 27 de Enero, dos procedimientos en inmediaciones de calle del Trabajo y 27 de Enero, y un operativo en una vivienda ubicada en Gaboto al 2900.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, un revólver calibre 32, seis cartuchos del mismo calibre, un arma de aire comprimido calibre 5.2 y una tablet iPad, elementos que quedaron a disposición de la Justicia y serán analizados en el marco de la causa.

Intervención Barrial Focalizada

La Intervención Barrial Focalizada es un programa interministerial que apunta a abordar la problemática de la inseguridad desde una mirada integral. Combina acciones de prevención del delito, investigación de hechos complejos y estrategias sociales, con el objetivo de reducir la circulación de violencia en barrios priorizados.

Las IBF se desarrollan a partir del análisis de información vinculada a delitos violentos y predatorios, permitiendo focalizar recursos y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados, no solo desde el enfoque policial, sino también con una perspectiva interdisciplinaria y preventiva.

Barranquitas Villa del Parque armas de fuego
Noticias relacionadas
asi ingreso el delincuente al country aires del llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

noche de terror en el barrio privado aires del llano: un delincuente ingreso a dos casas, robo y escapo luego de efectuar un disparo

Noche de terror en el barrio privado Aires del Llano: un delincuente ingresó a dos casas, robó y escapó luego de efectuar un disparo

El menor detenido esta acusado de robos en por lo menos ocho comercios diferenetes

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Los dos detenidos fueron sorprendidos por la policía cuando estaban sustrayendo el transformador dentro delpredio de la EPE

Los sorprendieron robando un transformador de la EPE en la localidad de Nelson

Lo último

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Último Momento
Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Ovación
El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único