Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

La menor sufrió lesiones gravísimas en la cabeza y permanece internada en estado crítico en el Hospital de Niños Orlando Alassia. El hecho ocurrió en una vivienda del suroeste de la ciudad

Una beba de un año permanece internada en estado grave en el Hospital de Niños Orlando Alassia luego de haber sido atacada por un perro en el suroeste de la ciudad de Santa Fe .

El violento episodio ocurrió este viernes por la tarde en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1900 , donde la menor fue asistida de urgencia y posteriormente trasladada al hospital pediátrico . Allí quedó internada bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según informaron fuentes policiales, la niña presentó pérdida de masa encefálica y levantamiento del cuero cabelludo como consecuencia del ataque del animal. Su estado de salud es delicado y el pronóstico es reservado.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque, mientras que el hecho es materia de investigación para determinar responsabilidades y establecer cómo ocurrió el episodio.

