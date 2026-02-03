Los Pumas debutarán en el Mundil 2027 ante Canadá en la RWC

Los Pumas ya tienen fecha de estreno para el Mundial de Rugby de Australia. Será el lunes 4 de octubre en Brisbane ante los canadienses. Luego se medirá con España y Fiji

Los Pumas integrarán el Grupo C del Mundial de Rugby junto a Fiji, España y Canadá.

World Rugby reveló este lunes el fixture para el Mundial de Rugby 2027 en Australia, que se desarrollará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre del próximo año. Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, ya tiene confirmado el día, horario y sede para su debut en el Mundial Australia 2027. La World Rugby había confirmado tiempo atrás que el equipo albiceleste iba a participar de la zona C, junto a los representativos de Canadá, España e Islas Fiji.

Los Pumas ya conocen los días, horarios y sedes para los partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Australia en 2027. Ya se sabía que los dirigidos por Felipe Contepomi compartían el Grupo C junto con Canadá, España y Fiji, y ahora World Rugby confirmó el fixture definitivo de la cita mundialista.

El combinado argentino experimentará su debut en la Copa del Mundo el lunes 4 de octubre ante su par canadiense en el estadio de la ciudad de Brisbane. El cotejo empezará a las 18.45 hora local (5.45 de la Argentina).

El segundo encuentro de Los Pumas será el domingo 10 en el Docklands Stadium de Melbourne ante el seleccionado de España. El encuentro se iniciará a las 15.15 de Australia (1.15 hora argentina).

Y el tercer y último compromiso en la fase de grupos ante la representación fijiana comenzará a las 23.45 del viernes 15 (13.15 del sábado 16 en territorio australiano). El escenario designado será el Adelaide Oval, de la ciudad de Adelaida.

Los partidos de octavos de final serán el sábado 23 y domingo 24; los de cuartos, el sábado 30 y domingo 31. En cambio, las semifinales se jugarán el viernes 5 y sábado 6 de noviembre, mientras que el cotejo por el título se celebrará el sábado 13, en Sydney.

El fixture para Los Pumas

Grupo C:

- Lunes 4 de octubre, Los Pumas vs Canadá, 5:45 ARG / Brisbane Stadium (Brisbane)

- Domingo 10 de octubre, Los Pumas vs España, 1:15 ARG / Docklands Stadium (Melbourne)

- Viernes 15 de octubre, Los Pumas vs Fiji, 23:45 ARG / Adelaide Oval (Adelaida)