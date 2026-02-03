Uno Santa Fe | Ovación | Ateneo

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Ateneo Inmaculada se impuso como visitante a El Quillá en Santo Tomé, mientras que Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe empataron a la vera de la laguna Setúbal

Ovación

Por Ovación

3 de febrero 2026 · 12:27hs
Ateneo Inmaculada se impuso a El Quillá en el Mauricio Martínez.

fotos gentileza Rodrigo Müller.

Ateneo Inmaculada se impuso a El Quillá en el Mauricio Martínez.

A la vera de la laguna Setúbal se produjo el primer choque de elencos representantes de nuestra liga en la Copa Federación y fue con empate. Lo ganaba el Lagunero y Guada lo igualó.

Empate entre Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe

En el Campo de Deporte «8 de Enero» y por la segunda fecha de la Fase de Grupos del certamen provincial, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe empataron 1 a 1 con goles de Walter Gómez para el equipo de Carlos García y de Agustín Palombarini para los dirigidos por Adalberto Tobaldo.

Por el otro juego de esta Zona 4, Barrio Oeste en Gálvez igualó sin goles contra Sportivo y Recreativo Videla. De este modo siguen en la cima los dos cuadros de la Santafesina.

Triunfo de Ateneo Inmaculada en Santo Tomé

En el otro cruce de elencos representantes de nuestra liga en la Copa Federación hubo un ganador y ese fue el cuadro colegial que derrotó al Tiburón en tierras santotomesinas. En el otro encuentro de la zona hubo empate. Todo se define en la última.

En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé y por la Zona 5, Ateneo Inmaculada como visitante le ganó 2 a 1 a Náutico El Quillá con goles de Martín Vicario y José Leal. Lautaro Pochón había convertido el empate transitorio. En el enfrentamiento de conjuntos esperancinos fue igualdad en 0.

image
El Quill&aacute; no pudo y fue vencido por el conjunto colegial por la Copa Federaci&oacute;n.

El Quillá no pudo y fue vencido por el conjunto colegial por la Copa Federación.

Las posiciones del grupo tienen a San Lorenzo líder con 4 puntos, le siguen los dos equipos de la Liga Santafesina con 3 unidades cada uno y cierra Sportivo del Norte con 1.

El próximo fin de semana los de Agustín Oliver visitarán Esperanza y los de Martín Mazzoni serán nuevamente anfitriones. Las chances están y depende de ambos.

Cabe destacar que a la próxima ronda avanza el 1 mientras que el que termine en el puesto 2 deberá esperar a quedar dentro de los 6 mejores segundos de esta Primera Fase Eliminatoria.

Ateneo Copa Federación Ciclón Racing
Noticias relacionadas
El piloto santafesino Nicolás Rubino confirmó su continuidad dentro de la Clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

El próximo sábado 7 se disputará la Maratón Paraná-Santa Fe.

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Villa Dora derrotó a Libertad de San Jerónimo Norte en la fecha interparejas.

Se disputó la quinta fecha de la Liga Nacional Masculina de vóleibol

Los Pumas 7s, con horarios confirmados para disputar el Seven de Perth.

Los Pumas 7's ya conocen sus rivales para la etapa de Perth

Lo último

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Último Momento
Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Ovación
Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño