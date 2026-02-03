Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Ateneo Inmaculada se impuso como visitante a El Quillá en Santo Tomé, mientras que Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe empataron a la vera de la laguna Setúbal

Ateneo Inmaculada se impuso a El Quillá en el Mauricio Martínez.

A la vera de la laguna Setúbal se produjo el primer choque de elencos representantes de nuestra liga en la Copa Federación y fue con empate. Lo ganaba el Lagunero y Guada lo igualó.

En el Campo de Deporte «8 de Enero» y por la segunda fecha de la Fase de Grupos del certamen provincial, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe empataron 1 a 1 con goles de Walter Gómez para el equipo de Carlos García y de Agustín Palombarini para los dirigidos por Adalberto Tobaldo.

Por el otro juego de esta Zona 4, Barrio Oeste en Gálvez igualó sin goles contra Sportivo y Recreativo Videla. De este modo siguen en la cima los dos cuadros de la Santafesina.

Triunfo de Ateneo Inmaculada en Santo Tomé

En el otro cruce de elencos representantes de nuestra liga en la Copa Federación hubo un ganador y ese fue el cuadro colegial que derrotó al Tiburón en tierras santotomesinas. En el otro encuentro de la zona hubo empate. Todo se define en la última.

En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé y por la Zona 5, Ateneo Inmaculada como visitante le ganó 2 a 1 a Náutico El Quillá con goles de Martín Vicario y José Leal. Lautaro Pochón había convertido el empate transitorio. En el enfrentamiento de conjuntos esperancinos fue igualdad en 0.

image El Quillá no pudo y fue vencido por el conjunto colegial por la Copa Federación.

Las posiciones del grupo tienen a San Lorenzo líder con 4 puntos, le siguen los dos equipos de la Liga Santafesina con 3 unidades cada uno y cierra Sportivo del Norte con 1.

El próximo fin de semana los de Agustín Oliver visitarán Esperanza y los de Martín Mazzoni serán nuevamente anfitriones. Las chances están y depende de ambos.

Cabe destacar que a la próxima ronda avanza el 1 mientras que el que termine en el puesto 2 deberá esperar a quedar dentro de los 6 mejores segundos de esta Primera Fase Eliminatoria.