Uno Santa Fe | Ovación | Santafesino

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

"En el 2026 voy por un podio en la clase 2" afirmó el piloto de la ciudad de Santa Fe, Nicolás Rubino, apostando al Nuevo Car Show Santafesino

Ovación

Por Ovación

3 de febrero 2026 · 12:48hs
El piloto santafesino Nicolás Rubino confirmó su continuidad dentro de la Clase 2 del Nuevo Car Show.

El piloto santafesino Nicolás Rubino confirmó su continuidad dentro de la Clase 2 del Nuevo Car Show.

El piloto santafesino Nicolás Rubino seguirá compitiendo con la misma estructura de José Bailone, que continuará a cargo de la atención integral de los dos autos del equipo. Durante el receso, el trabajo fue intenso y meticuloso, dejando ambas unidades completamente repasadas. “Ya se repasó todo a cero”, señaló el piloto, remarcando la importancia de comenzar el campeonato con una base sólida.

Trabajo previo y expectativas para Nicky Rubino

Pensando en el inicio de la temporada, no se descarta la realización de una prueba previa para terminar de ajustar detalles. “Seguramente hagamos una prueba”, comentó Rubino, con la idea de llegar de la mejor manera posible a la primera fecha del calendario.

En cuanto a los objetivos deportivos, el santafesino fue claro y ambicioso. “El objetivo es estar entre los 10 como mínimo todas las fechas”, expresó, apuntando a una regularidad que les permita dar un salto de calidad en los resultados.

En busca de dar un paso más. Con muchas ganas y renovadas expectativas, Rubino buscará mejorar lo realizado en temporadas anteriores.

“Esperamos tener un año donde nos acompañe la suerte, con muchas ganas de mejorar nuestros resultados pasados y con esperanzas de pelear por un podio”, afirmó.

De esta manera, la Clase 2 del Nuevo Car Show suma otra continuidad importante de cara al campeonato 2026, con Nicolás Rubino y su equipo apostando al trabajo, la regularidad y el crecimiento dentro de una de las divisionales más competitivas de la categoría.

Santafesino Car Show piloto
Noticias relacionadas
Villa Dora derrotó a Libertad de San Jerónimo Norte en la fecha interparejas.

Se disputó la quinta fecha de la Liga Nacional Masculina de vóleibol

Ateneo Inmaculada se impuso a El Quillá en el Mauricio Martínez.

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Los Pumas 7s, con horarios confirmados para disputar el Seven de Perth.

Los Pumas 7's ya conocen sus rivales para la etapa de Perth

Los Pumas integrarán el Grupo C del Mundial de Rugby junto a Fiji, España y Canadá.

Los Pumas debutarán en el Mundil 2027 ante Canadá en la RWC

Lo último

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Último Momento
Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Ovación
Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño