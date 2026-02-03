El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

"En el 2026 voy por un podio en la clase 2" afirmó el piloto de la ciudad de Santa Fe, Nicolás Rubino, apostando al Nuevo Car Show Santafesino

El piloto santafesino Nicolás Rubino confirmó su continuidad dentro de la Clase 2 del Nuevo Car Show.

El piloto santafesino Nicolás Rubino seguirá compitiendo con la misma estructura de José Bailone , que continuará a cargo de la atención integral de los dos autos del equipo. Durante el receso, el trabajo fue intenso y meticuloso, dejando ambas unidades completamente repasadas. “Ya se repasó todo a cero”, señaló el piloto, remarcando la importancia de comenzar el campeonato con una base sólida.

Pensando en el inicio de la temporada, no se descarta la realización de una prueba previa para terminar de ajustar detalles. “Seguramente hagamos una prueba”, comentó Rubino, con la idea de llegar de la mejor manera posible a la primera fecha del calendario.

En cuanto a los objetivos deportivos, el santafesino fue claro y ambicioso. “El objetivo es estar entre los 10 como mínimo todas las fechas”, expresó, apuntando a una regularidad que les permita dar un salto de calidad en los resultados.

En busca de dar un paso más. Con muchas ganas y renovadas expectativas, Rubino buscará mejorar lo realizado en temporadas anteriores.

“Esperamos tener un año donde nos acompañe la suerte, con muchas ganas de mejorar nuestros resultados pasados y con esperanzas de pelear por un podio”, afirmó.

De esta manera, la Clase 2 del Nuevo Car Show suma otra continuidad importante de cara al campeonato 2026, con Nicolás Rubino y su equipo apostando al trabajo, la regularidad y el crecimiento dentro de una de las divisionales más competitivas de la categoría.