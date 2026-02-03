El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

El Cuarto Soda se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 13 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

El Cuarto Soda regresa con un show especial inspirado en “Me Verás Volver”, el histórico regreso de Soda Stereo en 2007, una gira que marcó a generaciones y quedó inmortalizada en los discos y registros en vivo que hoy forman parte esencial de la historia del rock en español. A casi dos décadas de aquel reencuentro inolvidable, esta noche propone revivir la emoción, la energía y la estética de ese tour legendario que culminó en estadios colmados y dejó como legado álbumes fundamentales nacidos de ese regreso único.

El show recrea con absoluta fidelidad el sonido original de Soda Stereo, cuidando cada detalle:

Instrumentos correctos

Sonido preciso

Arreglos respetados

Clima y potencia escénica

Todo en perfecta conjunción con la voz de Brian Tolenti, logrando una interpretación profunda y respetuosa que conecta directamente con la esencia de las canciones. Una noche para volver a sentir lo que fue “Me Verás Volver”, palpitando la emoción eterna de Soda Stereo y anticipando el espíritu de su celebración en el Movistar Arena. EL CUARTO SODA - ZOOM - TEATRO FLORES}

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 (Miércoles a Domingos de 18 a 00 hs)

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | Av. almafuerte 774 - Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte / República de Siria 3572 / Santa Fe