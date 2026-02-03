Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

El Cuarto Soda se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 13 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa con un show especial inspirado en “Me Verás Volver”, el histórico regreso de Soda Stereo en 2007, una gira que marcó a generaciones y quedó inmortalizada en los discos y registros en vivo que hoy forman parte esencial de la historia del rock en español. A casi dos décadas de aquel reencuentro inolvidable, esta noche propone revivir la emoción, la energía y la estética de ese tour legendario que culminó en estadios colmados y dejó como legado álbumes fundamentales nacidos de ese regreso único.

El show recrea con absoluta fidelidad el sonido original de Soda Stereo, cuidando cada detalle:

Instrumentos correctos

Sonido preciso

Arreglos respetados

Clima y potencia escénica

Todo en perfecta conjunción con la voz de Brian Tolenti, logrando una interpretación profunda y respetuosa que conecta directamente con la esencia de las canciones. Una noche para volver a sentir lo que fue “Me Verás Volver”, palpitando la emoción eterna de Soda Stereo y anticipando el espíritu de su celebración en el Movistar Arena. EL CUARTO SODA - ZOOM - TEATRO FLORES}

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 (Miércoles a Domingos de 18 a 00 hs)

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | Av. almafuerte 774 - Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte / República de Siria 3572 / Santa Fe

Tribus Tribus Club de Arte Soda Stereo
