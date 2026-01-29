El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Los festejos del cumple del Mercado incluirán shows musicales, y la participación de locales gastronómicos y la Feria de Emprendimientos Culturales

El domingo 1 de febrero de 20 a 23, el Mercado Progreso festejará 101 años con propuestas culturales, gastronómicas y una gran feria de diseño y entrada libre y gratuita. Habrá shows de música de Tito Furcata y Skamas, el set de DJ Raga, la participación de locales gastronómicos de barrio Candioti y la Feria de Emprendimientos Culturales.

Tito Furcata y Skamas sumarán propuestas bailables para disfrutar la noche. A su vez, DJ Raga presentará su set que fusiona ritmos, melodías y armonías del continente americano.

Tito Furcata ofrece una propuesta de cumbia chicha psicodélica con base en Santa Fe. El grupo, formado en 2023, está integrado por músicos de distintas localidades y países, lo que aporta una diversidad cultural a su sonido. Su propuesta se basa en arreglos originales de clásicos bailables, fusionando rítmicas caribeñas. Generan una experiencia sonora a través de armonías mántricas y melodías interpretadas en dúo con vientos andinos, dándole un carácter distintivo.

Está integrado por Francisco Decoud (vientos), Lorena Fabarin (percusión), Cecilia Godoy (vientos), Ramiro Gómez (percusión), Víctor Giúdice (sintetizador), María Irigoyen (percusión), Mariano Pérez (bajo), Manuel Ruatta (guitarra), Lautaro Santapaola (sonido) y Bernardo Viloria (percusión).

Skamas es una banda santafesina de ska-fusión, con casi dos décadas de trayectoria en la escena local y nacional. Fundada en 2006, se ha consolidado por su energía festiva, sonido versátil y la conexión directa que establece con el público en sus shows en vivo. Su esencia radica en su capacidad para mezclar el pulso acelerado del ska con la relajación del reggae, la crudeza del punk rock, el groove del rocksteady y elementos del rock y ritmos latinos, creando un sonido potente, colorido y festivo.

La banda está integrada por Javier Cocco (voz líder), Enrique Barbero (guitarras y coros), Estanislao Vebra (guitarras y coros), Federico Gervasoni (bajo y coros), Mariano Chiani (batería), Andrés Prochietto (percusión), Nicolás Frabotta (trompeta), Guillermo Almirón (trombón), Franco Giardino (saxo) y Maxi Herrlein (saxo).

DJ Raga es un músico, autor y productor santafesino que invita al público a formar parte de su etapa cómo seleccionador de música. En esta presentación estará realizando un recorrido por diferentes sonidos surgidos en Abya Yala (nombre que los pueblos indígenas de América utilizan para referirse al continente americano), generando así una mixtura que propone un viaje a través de ritmos, melodías y armonías que representan las voces de las culturas de estas extensas tierras. Las mezclas de esta presentación estarán pintadas con los pigmentos y la calidez que regalan las “vibras de verano”. Evocando así en este ritual bailable a los sonidos que representan esta particular estación cíclica del tiempo y la vida de la Mapu (tierra).

Feria de Emprendimientos Culturales

Con el objetivo de promover la participación de artistas, creadores y diseñadores de distintos lenguajes culturales de la ciudad de Santa Fe y el Área Metropolitana, el aniversario del Mercado contará con una Feria de Emprendimientos Culturales. De la misma participarán emprendimientos vinculados a las artes plásticas, fotografía, creaciones editoriales, textiles y objetos. Los proyectos participantes fueron seleccionados tras una convocatoria realizada especialmente para este evento. Cabe aclarar que todos los inscriptos que cumplan con los requisitos, serán tenidos en cuenta para futuras ferias a desarrollarse en el Mercado.

mercado progreso.jpeg

Más de 100 años de historia y cultura santafesina

El Mercado Progreso es un espacio representativo de barrio Candioti. Comenzó como mercado de productos alimenticios y actualmente funciona como un espacio cultural recuperado. Su impacto en el barrio radica en su integración al entorno y su función principal como espacio de encuentro a través de las actividades que tienen lugar allí.

La historia de este emblemático inmueble data de 1925, cuando formó parte del circuito comercial local junto con el Mercado Central y el Mercado Norte. Estuvo abandonado durante muchos años, hasta que en 2011 la Municipalidad de Santa Fe inició los trabajos de puesta en valor del edificio. Desde entonces el Mercado Progreso es gestionado por la Secretaría de Cultura junto a organizaciones sociales, culturales, educativas y comunitarias referentes de la cultura local y regional.

Desde su recuperación como espacio cultural, el Mercado Progreso se consolidó como lugar de referencia de la industria cultural local y emprendimientos de base cultural vinculados al diseño, la artesanía, la música, el cine, la danza y el teatro.

Los festejos de este año, continúan la tradición de los realizados en febrero de 2025, en los que todos los actores que confluyen en su zona de emplazamiento fueron partícipes.