Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Se confirmaron los 18 protagonistas de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe que se desarrollará el próximo sábado 7 con largada en la capital entrerriana

Este sábado 7 de febrero, el río Paraná vuelve a ser escenario de una de las pruebas más emblemáticas de la natación en aguas abiertas del país. Cada imagen es una historia. Cada brazada, un desafío. Cada nadador y nadadora, el resultado de meses, y años, de esfuerzo, disciplina y pasión. En las últimas horas se definieron los 18 protagonistas. Serán los 33k de la única competencia nacional que unirá dos provincias a nado.

En apenas unos días se hace historia. El próximo sábado 7 de febrero vuelve la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe. Un reto único, una experiencia inolvidable. El único desafío del país que unirá dos provincias. La Maratón Acuática Paraná–Santa Fe marcará así un regreso esperado por la comunidad de la natación en aguas abiertas, recuperando una prueba que forma parte de la historia deportiva de la región y que promete volver a convertirse en un desafío de alto nivel para nadadores de distintos puntos del país.

La organización, a cargo de dos referentes históricos de la disciplina como el santafesino Diego Degano y el entrerriano Andrés Solioz, confirmó la nómina de 18 participantes de la prueba que se largará desde la playa del Club Náutico de la capital entrerriana, un escenario elegido estratégicamente por sus condiciones generales y su infraestructura.

En relación a las modalidades, una es solo, es decir, un nadador con embarcación de acompañamiento a remo provista por la organización, mientras que los relevos serán dos nadadores (masculinos, femeninos o mixtos) con embarcación a motor provista por el relevo o la organización; en este último caso, ante la solicitud del relevo al momento de completar el formulario de inscripción.

Las categorías se establecieron de la siguiente manera. hasta 20 años; 21 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 años y más. En la modalidad parejas, la categoría quedará determinada por el promedio de edad de ambos integrantes.

La Prefectura Naval Argentina será la autoridad de aplicación en el río y como tal sus decisiones serán inapelables. La organización dispondrá de embarcaciones de apoyo, control y rescate, servicio médico embarcado y comunicación radial permanente durante toda la competencia.

Modalidad individual

-Martín Acuña (Santa Fe)

-Juan Carlos Aguirre (Morón, Buenos Aires)

-Walter Bäer (Victoria, Entre Ríos)

-Patricia Balda (Neuquén)

-Alexis Beade (Paraná)

-Javier Cardoso (Montevideo)

-Carlos Reggiani (Buenos Aires)

-Franco Crivelli (Santa Fe)

-Ana Paola Gomide (Florianópolis)

-Víctor Leriche (Paraná)

-Miranda Lescano Doce (Paraná)

-Fátima Medrano (Paraná)

-Nahuel Rincón (Florencio Varela)

-Juan Meier (Crespo, Entre Ríos)

-Juan José Mesa (Concordia)

-Rodrigo Miranda (Rosario)

-Sebastián Errigo (Santa Fe)

-Pablo Videla (Mar del Plata)

-Carlos Ríos (San Javier)

-Lorenzo Rizzi (Paraná)

-Ángel Tassisto (Marcos Juárez)

-Analía Vásquez (Villa Ballester)