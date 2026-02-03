Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Se confirmaron los 18 protagonistas de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe que se desarrollará el próximo sábado 7 con largada en la capital entrerriana

Ovación

Por Ovación

3 de febrero 2026 · 12:41hs
El próximo sábado 7 se disputará la Maratón Paraná-Santa Fe.

El próximo sábado 7 se disputará la Maratón Paraná-Santa Fe.

Este sábado 7 de febrero, el río Paraná vuelve a ser escenario de una de las pruebas más emblemáticas de la natación en aguas abiertas del país. Cada imagen es una historia. Cada brazada, un desafío. Cada nadador y nadadora, el resultado de meses, y años, de esfuerzo, disciplina y pasión. En las últimas horas se definieron los 18 protagonistas. Serán los 33k de la única competencia nacional que unirá dos provincias a nado.

Vuelve la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

En apenas unos días se hace historia. El próximo sábado 7 de febrero vuelve la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe. Un reto único, una experiencia inolvidable. El único desafío del país que unirá dos provincias. La Maratón Acuática Paraná–Santa Fe marcará así un regreso esperado por la comunidad de la natación en aguas abiertas, recuperando una prueba que forma parte de la historia deportiva de la región y que promete volver a convertirse en un desafío de alto nivel para nadadores de distintos puntos del país.

La organización, a cargo de dos referentes históricos de la disciplina como el santafesino Diego Degano y el entrerriano Andrés Solioz, confirmó la nómina de 18 participantes de la prueba que se largará desde la playa del Club Náutico de la capital entrerriana, un escenario elegido estratégicamente por sus condiciones generales y su infraestructura.

En relación a las modalidades, una es solo, es decir, un nadador con embarcación de acompañamiento a remo provista por la organización, mientras que los relevos serán dos nadadores (masculinos, femeninos o mixtos) con embarcación a motor provista por el relevo o la organización; en este último caso, ante la solicitud del relevo al momento de completar el formulario de inscripción.

Las categorías se establecieron de la siguiente manera. hasta 20 años; 21 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 años y más. En la modalidad parejas, la categoría quedará determinada por el promedio de edad de ambos integrantes.

La Prefectura Naval Argentina será la autoridad de aplicación en el río y como tal sus decisiones serán inapelables. La organización dispondrá de embarcaciones de apoyo, control y rescate, servicio médico embarcado y comunicación radial permanente durante toda la competencia.

Modalidad individual

-Martín Acuña (Santa Fe)

-Juan Carlos Aguirre (Morón, Buenos Aires)

-Walter Bäer (Victoria, Entre Ríos)

-Patricia Balda (Neuquén)

-Alexis Beade (Paraná)

-Javier Cardoso (Montevideo)

-Carlos Reggiani (Buenos Aires)

-Franco Crivelli (Santa Fe)

-Ana Paola Gomide (Florianópolis)

-Víctor Leriche (Paraná)

-Miranda Lescano Doce (Paraná)

-Fátima Medrano (Paraná)

-Nahuel Rincón (Florencio Varela)

-Juan Meier (Crespo, Entre Ríos)

-Juan José Mesa (Concordia)

-Rodrigo Miranda (Rosario)

-Sebastián Errigo (Santa Fe)

-Pablo Videla (Mar del Plata)

-Carlos Ríos (San Javier)

-Lorenzo Rizzi (Paraná)

-Ángel Tassisto (Marcos Juárez)

-Analía Vásquez (Villa Ballester)

Maratón Paraná Santa Fe
Noticias relacionadas
occhipinti, rey de la santa fe-coronda: me entrene bien y eso marco la diferencia

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: "Me entrené bien y eso marcó la diferencia"

dominio italiano: las posiciones finales de la maraton santa fe-coronda

Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

acento romano: occhipinti fue implacable y se quedo otra vez con la maraton santa fe-coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

la maraton santa fe?coronda se vivio en colores: postales de la mas linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vivió en colores: postales de la más linda del mundo

Lo último

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Último Momento
Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Ovación
Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Ateneo logró recuperarse y festejó en la Copa Federación

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño