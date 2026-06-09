Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Para el Súper Rugby Américas comienza la etapa definitoria. Se vienen las semifinales de la competencia que organiza Sudamérica Rugby. El certamen tendrá en semifinales a cuatro franquicias de nuestro país, y lo más sobresaliente es que en el primer año de competencia, el conjunto litoraleño, Capibaras, consiguió un lugar en semifinales. Este viernes a las 21.15 en cancha del CASI, Capibaras jugará con Pampas por un lugar en la gran final.

Comienza a definirse todo para los duelos de semifinales del Super Rugby Américas que se jugarán este viernes, ya que se designaron las ternas arbitrales para los encuentros en Córdoba y en Buenos Aires. Desde las 19, Pablo Deluca junto a Francisco González y Federico Longobardi llevarán adelante la conducción del duelo entre Dogos y Tarucas, mientras que Tomas Bertazza, Gonzalo de Achával y Tomas Ninci lo harán en Pampas-Capibaras.

Un gran primer año para Capibaras XV en el Súper Rugby Américas

Carlos Fertonani, CEO de la franquicia litoraleña, expresó que "la verdad que era un objetivo muy ambicioso que nos habíamos propuesto, que por suerte conseguimos, estamos felices y ahora ya hay que pensar en semifinales. Porque era nuestro primer año, teníamos un montón de frentes, de armar el equipo, el proyecto, la casa, la sede, la cancha, pero también en lo deportivo, estábamos convencidos que si pudiéramos entrar a semifinales era un gran aliento y una manera de sentirnos como con la tarea cumplida dentro de la cancha".

image El responsable de la franquicia destacó la clasificación en el primer año de participación.

En declaraciones a Radio Halley de Santa Fe, también consideró que "creo que más allá de que obviamente estamos muy contentos de esto más lo estamos de lo que pasó afuera de la cancha. La verdad que es una muy buena repercusión y todo tiene que ver con todo. Yo creo que en lo deportivo también se da porque el equipo se sintió acompañado por todo el rugby de la región".

"Capibaras representa al rugby del litoral. Nos sentimos muy acompañados en todos los lugares, en todos los sentidos por la gente, por la prensa, por los clubes, por las uniones, por los sponsors de la región y eso nos posibilita hoy y este viernes, que es algo que va a ser histórico, estar jugando la semifinal en el CASI, en la Catedral del equipo de San Isidro. Máximo teniendo en cuenta que es nuestro primer año, estar jugando con nuestro equipo en nuestro primer año la semifinal contra Pampas que representa a Buenos Aires y que lleva seis años jugando el torneo, nos llena de orgullo" afirmó Fertonani a la emisora local 99.7.

El responsable de Santa Fe Producciones subrayó que "Capibaras no es ni más ni menos que un seleccionado del litoral, profesional, porque no hay otra manera de competir si vos no tenés la herramienta, para poder competir igual con los otros, pero es la puntita de una pirámide donde la base hay un montón de gente que trabaja en los clubes, generando jugadores, y esos jugadores antes se tenían que ir, o cambiar de camiseta que en el rugby no es como el fútbol. Está prohibido y decir bueno yo nací en, no sé, por ejemplo en Cha Roga, y para poder llegar a Los Pumas voy a tener que ir a jugar a Buenos Aires. Esto nos posibilita que no, que el jugador manteniendo toda su pertenencia manteniendo su esencia pueda llegar porque esto es una plataforma para que los chicos puedan llegar a Los Pumas".

image Capibaras jugará con Pampas el próximo viernes a las 21.15 en el CASI de Buenos Aires.

Capibaras jugará el próximo viernes a las 21.15 frente a Pampas en Buenos Aires. Por eso, la organización está armando un contingente para viajar a alentar a la franquicia litoraleña. El objetivo es acompañar al conjunto litoraleño al partido más importante de su historia. Viajan a San Isidro por un lugar en la gran final. El valor de la entrada, más traslado más comida, tiene un valor de 50.000 pesos desde Rosario, y 70.000, desde Santa Fe. Los colectivos salen a las 13 desde el Costa Litoral en la ciudad de Santa Fe y a las 14 desde el Hipódromo de Rosario.