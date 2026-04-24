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Sinner vapuleó a Bonzi y avanzó a la tercera ronda de Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner superó un debut exigente en Masters 1000 de Madrid al vencer al francés Benjamin Bonzi y avanzar a la tercera ronda

24 de abril 2026 · 17:41hs
Sinner vapuleó a Bonzi y avanzó a la tercera ronda de Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner superó un debut exigente en Masters 1000 de Madrid al vencer al francés Benjamin Bonzi por 6-7(6), 6-1 y 6-4 y avanzar a la tercera ronda. El número uno del mundo cedió el primer set en un tie-break ajustado, pero reaccionó con autoridad en el segundo parcial, donde dominó con claridad.

En el tramo decisivo logró un quiebre clave para encaminar una victoria más trabajada de lo previsto. En la próxima instancia enfrentará al danés Elmer Møller.

La sorpresa de la jornada la firmó Rafael Jódar, que derrotó con contundencia a Alex de Miñaur por 6-3 y 6-1, al imponer condiciones desde el inicio con un tenis agresivo y preciso, y logró así su primera victoria ante un Top 10. Con sólido al servicio y dominante en los intercambios, el español controló el partido sin fisuras para meterse en la tercera ronda.

Más del Masters 1000 de Roma

El peruano Ignacio Buse quedó eliminado tras caer en un duelo parejo frente a Arthur Fils por 6-7(4), 7-6(3) y 7-5, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Buse se llevó el primer set en el tie-break y estuvo cerca de cerrar el partido en el segundo, pero el francés reaccionó en los momentos clave, igualó el encuentro y terminó imponiéndose en el tramo final. Fils avanzó y se medirá ante Emilio Nava.

También se despidió Alejandro Tabilo, que cayó ante Jií Leheka por 3-6, 7-6(3) y 6-4. El chileno había comenzado mejor, llevándose el primer set con autoridad, pero no logró sostener el nivel. El checo reaccionó en el tie-break del segundo parcial y concretó la remontada en el tercero. En la siguiente ronda enfrentará a Alex Michelsen.

Sinner Masters 1000 de Madrid Benjamin Bonzi
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