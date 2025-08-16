Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Sobre el final del partido, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Huracán venció como local a Argentinos por 1-0. El gol del Globo llegó en el final y el Bicho terminó el cotejo con nueve jugadores

16 de agosto 2025 · 19:10hs
Huracán, con equipo alternativo pensando en la revancha del martes frente a Once Caldas de Colombia por el pase a cuartos de final en la Copa Sudamericana, derrotó sobre el final a Argentinos Juniors por 1-0, con un gol agónico de Agustín Urzi.

Huracán ganó en el final del encuentro

El exBanfield y Racing apareció en el minuto 41 del segundo tiempo, cuando el local jugaba con dos más por las expulsiones de Federico Fattori y Francisco Álvarez en la visita.

El equipo de Nicolás Diez, uno de los tres mejores de la temporada, quedó con 10 a los 35' del primero por la expulsión de Fattori y a los 36' del segundo sufrió la expulsión del defensor Alvarez, para terminar jugando con nueve futbolistas.

El Globo, sin merecerlo, empujó y encontró el gol sobre el final, después de un centro pasado desde la derecha que mandó a la red la zurda del ingresado Urzi.

En un primer tiempo, con más amonestados que ocasiones de gol, el protagonismo se lo llevó el árbitro Luis Lobo Medina, junto a Silvio Trucco desde el VAR.

Embed - SOBRE EL FINAL, HURACÁN DERROTÓ a ARGENTINOS | #Huracan 1-0 #Argentinos | Resumen

A los 30 minutos, Fattori le fue fuerte con el codo arriba al Colo Leonardo Gil y en primera instancia, Lobo Medina le sacó la amarilla. Pero después del llamado de Trucco, el juez principal cambió su decisión y expulsó al ex Huracán, que se fue entre los silbidos de los hinchas locales que no le perdonan una declaración que dio apenas llegó al Bicho en enero pasado.

Argentinos, con 10, se acomodó mejor que Huracán con 11 y sobre el final de la primera parte tuvo la más situación clara, con un cabezazo de Francisco Álvarez que sacó Ojeda en la línea, después de una mala salida de Galíndez.

El Bicho lo aguantaba bien, pero a falta de 10 minutos, Álvarez también le fue duro a Gil y se ganó la segunda amarilla que dejó al equipo de La Paternal, con nueve jugadores.

Huracán se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Once Caldas el martes en condición de local, mientras que Argentinos recibirá a Racing en La Paternal por el Clausura, en la sexta jornada.

