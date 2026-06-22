Sudáfrica derrotó con amplitud a Barbarians en Port Elizabeth

Con la presencia del rafaelino Mayco Vivas, Barbarians sufrió una contundente goleada ante Sudáfrica por 80-31, en el marco de un amistoso internacional

El campeón mundial Sudáfrica no perdonó a los Barbarians y venció 80 a 31 en el estadio Nelson Mandela Bay.

Los Springboks no tuvieron piedad y derrotaron a Barbarians por 80-31 en un encuentro donde el combinado internacional apenas había tenido una semana de preparación conjunta. El equipo dirigido por Felipe Contepomi contó con una importante presencia sudamericana, con seis argentinos: Mayco Vivas, Pedro Delgado, Guido Petti, Franco Molina, Tomás Albornoz y Leonel Oviedo, además del medio scrum uruguayo Santiago Arata. También estuvo presente TJ Perenara, una de las grandes figuras del plantel.

A pesar del talento reunido, el poderío físico y la contundencia ofensiva de los campeones del mundo marcaron la diferencia desde el inicio, construyendo una goleada histórica ante un seleccionado que recién comenzaba a ensamblarse. Los Baa-Baas dejaron destellos de su tradicional rugby ofensivo, pero no pudieron contener a una Sudáfrica que mostró todo su potencial y terminó imponiéndose con autoridad.

Sudáfrica derrotó a los Barbarians

Los Springboks iniciaron la temporada internacional con una contundente victoria al superar por 80-31 a Barbarians en el estadio Nelson Mandela Bay de Gqeberha. El seleccionado dirigido por Rassie Erasmus apoyó doce tries y mostró toda su potencia ofensiva en una jornada que tuvo como gran figura al wing Edwill van der Merwe, autor de tres conquistas.

Sudáfrica golpeó rápidamente en el comienzo del encuentro. Apenas transcurridos cinco minutos, Van der Merwe culminó una gran acción colectiva para apoyar el primer try del partido, convertido por Cheslin Kolbe desde una posición exigida.

Sin embargo, Barbarians respondió de inmediato y dejó en claro que no sería un simple invitado. El centro francés Virimi Vakatawa apoyó el primer try de su equipo y el apertura argentino Tomás Albornoz acertó la conversión para igualar las acciones.

La reacción local no tardó en llegar. Pieter-Steph du Toit volvió a adelantar a los Springboks y, a partir de allí, los sudafricanos comenzaron a imponer condiciones. Van der Merwe sumó su segundo try, mientras que Jasper Wiese y Riley Norton también llegaron al ingoal para construir una ventaja considerable.

Aun así, Barbarians mostró carácter antes del descanso. El cordobés Franco Molina apoyó un try, al que se sumaron las conquistas de Andrew Kellaway y el capitán TJ Perenara en un frenético cierre de la primera mitad. No obstante, Kolbe tuvo la última palabra con un nuevo try que dejó el marcador 40-26 al entretiempo.

El elenco de Barbarians tiene como entrenador a Felipe Contepomi y contó con el rafaelino Mayco Vivas.

En el complemento, los Springboks retomaron el control absoluto del juego. Aunque un try de Van der Merwe fue anulado en los primeros minutos, el wing no tardó en completar su hat-trick tras una nueva acción de ataque.

El ingreso de Faf de Klerk fue otro de los momentos destacados de la tarde. El medio scrum ingresó desde el banco y rápidamente se sumó al festival ofensivo con una conquista propia. También apoyaron Jesse Kriel, André Esterhuizen, JJ Kotze y Zach Porthen para redondear una actuación dominante.

Del lado de Barbarians, Tomás Albornoz tuvo una correcta actuación como conductor del equipo, mientras que Franco Molina se destacó entre los forwards al marcar uno de los cinco tries de la formación invitada.

Con este triunfo por 80-31, Sudáfrica comienza de manera ideal una nueva temporada internacional y ahora enfocará su preparación en el próximo compromiso frente a Inglaterra, programado para el 4 de julio.

Argentinos en cancha. Este amistoso internacional tuvo como protagonistas a varios integrantes de Los Pumas: Mayco Vivas, Franco Molina, Guido Petti y Tomás Albornoz fueron titulares, mientras que Leonel Oviedo y Pedro Delgado ingresaron en el complemento.