La Justicia laboral de Rosario ordenó la reincorporación de César Romero, delegado del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, despedido en diciembre de 2024 por una distribuidora vinculada a Coca-Cola. Además, dispuso el pago de los salarios adeudados y ratificó la protección legal que ampara la actividad sindical

La Justicia ordenó reincorporar a un delegado camionero despedido y abonarle los salarios adeudados

La Justicia laboral de Rosario ordenó la reincorporación de César Romero , delegado del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe en la empresa Fletes y Distribuciones Rosario S.R.L. , distribuidora vinculada a Coca-Cola , y dispuso además el pago de los salarios correspondientes al período transcurrido desde su despido.

Lo más llamativo es que, a pesar de los fallos de primera y segunda instancia favorables al trabajador, la empresa se habría negado a reincorporarlo mediante actitudes intimidantes, según relataron fuentes vinculadas al caso.

La Justicia ordenó reincorporar a un delegado camionero despedido y abonarle los salarios adeudados gentileza

Romero fue despedido el 18 de diciembre de 2024. Según sostuvo su representante legal, la abogada Vanina Gaia, la medida respondió a su actividad gremial dentro del establecimiento y estuvo basada en una serie de acusaciones que carecían de sustento.

"Era un referente muy importante para los trabajadores dentro de la empresa y por eso buscaron desplazarlo", afirmó la letrada.

Acusan a la empresa de construir una causa para justificar el despido

De acuerdo con lo expuesto por Gaia, la empresa intentó justificar el despido mediante supuestas faltas injustificadas vinculadas a licencias médicas, la adhesión del trabajador a un paro nacional convocado por la CGT y presuntos faltantes de materiales que nunca pudieron ser acreditados.

"La empresa construyó una causa inventada para justificar una decisión que en realidad estaba relacionada con su actividad sindical", señaló.

Tras una presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo que no logró revertir la situación, el trabajador promovió una acción judicial ante el Juzgado Laboral de Primera Nominación de Rosario, que resolvió ordenar su reincorporación.

Posteriormente, la decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, luego del recurso presentado por la empresa.

La empresa se negó a cumplir la orden judicial

Sin embargo, aun con sentencias favorables en primera y segunda instancia, la reincorporación no llegó a concretarse. Según relató la representante legal, cuando intentaron hacer efectiva la medida judicial junto a un escribano, se encontraron con una negativa por parte de la empresa.

"Acá no volvés ni con orden judicial", aseguró Gaia que le manifestaron al trabajador cuando intentó regresar a su puesto laboral. Para la abogada, la conducta empresaria vulneró garantías fundamentales de la libertad sindical.

"En este caso la empresa transgredió dos elementos clave: el proceso previo de desafuero, por tratarse de un delegado gremial, y la formulación de una causa inventada, sin pasar por la Justicia y sin ley vigente. Por eso solicitamos la nulidad del despido y la reincorporación inmediata", explicó.

Un fallo con impacto en la actividad sindical

Gaia también destacó el alcance institucional de la resolución judicial. "Hay juzgados que tienen en cuenta la protección laboral y, en este caso, fue la Justicia la que neutralizó esta situación en un contexto donde muchas empresas pretenden avanzar sobre derechos laborales legítimos", sostuvo.

Las partes fueron convocadas a una audiencia para avanzar en los términos de la reincorporación efectiva del trabajador y dar cumplimiento a lo resuelto por la Justicia.

Además del impacto directo sobre la situación laboral de Romero, el fallo adquiere relevancia por el reconocimiento judicial de la representación sindical ejercida por el Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe dentro del establecimiento.

La resolución reafirma las garantías legales que amparan a quienes ejercen funciones gremiales y constituye un antecedente importante para la actividad sindical en los lugares de trabajo.