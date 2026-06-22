La final del Torneo Dos Orillas será bien santafesina

Banco Provincial aseguró su plaza en el choque definitivo ante Náutico El Quillá al igualar en siete goles con La Salle Jobson en la última fecha del Torneo Dos Orillas.

Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey en el cual se definió quienes serán los finalistas de la competencia. El Quillá y Banco Provincial serán los protagonistas del encuentro definitivo.

Las Tiburonas ya estaban clasificadas mientras que Banco Provincial igualó 7 a 7 con La Salle Jobson en Cabaña Leiva. Además se registró la victoria de Santa Fe RC en Sauce Viejo, y el empate de CRAI en la vecina capital provincial.

Banco Provincial clasificó a la final del Dos Orillas

En Cabaña Leiva, en un vibrante encuentro, Banco Provincial y La Salle Jobson igualaron 7 a 7. Desde el inicio, ambos equipos apostaron por una propuesta ofensiva y vertical. Banco golpeó primero tras un desborde de Luna Morello por derecha: su centro no encontró desvíos y terminó ingresando por el primer palo para el 1-0.

La Salle respondió rápido desde el córner corto. Jose Salamano sacó un potente remate al medio del arco para el 1-1. A partir de allí, las “kresteras” crecieron desde los fijos. En uno de ellos, una infracción derivó en penal y Ruth Fuchs volvió a adelantar 2-1 a Banco con una definición junto al palo derecho. La respuesta local volvió a llegar desde esa vía: Salamano asistió a Mora Bramante, que estableció el 2-2. El ida y vuelta no daba respiro. Banco volvió a tener una oportunidad clara desde un penal, pero Mariela Rosales lo atajó.

Así y todo, insistió en los cortos y, en el séptimo del partido, Morello jugó cruzado para Celina Basilio, que envió la bocha al área para el desvío de Vale Suravsky y el 3-2. En el segundo cuarto, Morena García Rossi conectó por el segundo palo otro centro de Morello para ampliar diferencias y colocar el 4-2. La Salle no se resignó y descontó mediante un penal de Rocío Carlen tras una acción de “Luli” Beltramino. Ya en el tercer cuarto, Carlen volvió a marcar desde los doce pasos para el 4-4 y encabezó la remontada local.

Primero apareció por el segundo palo tras un centro de Juliana Bravo para el 5-4 y luego firmó su cuarto gol personal, nuevamente de penal, para el 6-4. Banco reaccionó en el último cuarto. Tras una recuperación alta de Fuchs, la jugada continuó con una bocha profunda de Rocío Caldiz que encontró a Basilio para el 6-5. Minutos después, la propia Basilio igualó 6-6 con un misil en un córner corto.

El cierre mantuvo la intensidad. Banco volvió a pasar al frente luego de una arremetida de Basilio y la definición cruzada de Suravsky para el 7-6. Sin embargo, La Salle encontró una última respuesta desde el fijo y Bramante decretó el 7-7 definitivo. El empate le permitió a Banco asegurar su lugar en la Súperfinal del próximo sábado ante El Quillá.

Náutico El Quillá será otro de los finalistas de la competencia interasociaciones. Gentileza Misael Branner

En el caso de El Quillá, la escuadra local, en el estadio Sergio Antoniazzi, no dejaron dudas y cerraron la fase regular en lo más alto. Con una contundente goleada sobre Estudiantes Blanco, el elenco santafesino ratificó su gran presente y se quedó con el liderazgo de la Zona Campeonato de cara a la instancia decisiva. El triunfo le permite llegar con impulso a la Súperfinal del próximo fin de semana. Del otro lado, la derrota condenó a Estudiantes Blanco al descenso.

En los otros duelos de las divisiones mayores, Alma Juniors le ganó a Estudiantes de visitante. Fue 1-0 con gol de Paulina Battu, pero no le alcanzó ante la victoria de Santa Fe RC 2-1 sobre Rowing para esquivar al duelo por mantener la categoría. Las “lobas” se las verán ante CRAR por ese objetivo. Paracao quedó décimo ante su igualdad 1-1 con CRAI y tampoco pudo evitar el repechaje. Se las verá ante SFRC “B”. Talleres goleó 4-1 a Universitario y se sube al tercer puesto, ante el empate de La Salle.

-Resultados Zona Campeonato fecha 11:

Talleres 4- Universitario 1

Santa Fe RC 2- Paraná Rowing 1

La Salle Jobson 7- Banco Provincial 7

Estudiantes 0- Alma Juniors 1

Paracao 1- CRAI 1

CAE Blanco 0- Náutico El Quillá 5

-Posiciones: El Quillá 28, Banco Provincial 23, Talleres 22, La Salle Jobson 21, Estudiantes 18, CRAI 17, Santa Fe Rugby 15, Paraná Rowing 13, Alma Juniors 12, Paracao 9, CAE Blanco 7 y Universitario 1.

-Resultados Zona Ascenso B1 fecha 9:

Unión Agrarios 0- Colón de Santa Fe 0

La Paz HZ 0- Tilcara 4

Unión de Santa Fe 1- Talleres Blanco 4

Argentino de San Carlos 2- Santa Fe B 0

-Resultados Zona Ascenso B2 fecha 9:

Atlético Franck 1- El Quillá 5

CAE Amarillo 1- CRAR 7

Diamantino 0- CRAI Blanco 8