Turismo Carretera: Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

El arrecifeño Valentín Aguirre se impuso en un vibrante duelo frente a Agustín Canapino en el Templo de la Velocidad y se quedó con el premio especial de 15 millones de pesos

Valentín Aguirre ganó de punta a punta en Rafaela y se quedó con la victoria en el mítico óvalo. El Chevrolet Camaro alistado por el Pradecon Racing se quedó con la Carrera de los Millones y obtuvo 15 millones de pesos. Para Valentín, es su séptima victoria en la máxima y volvió al primer puesto tras más de dos años. Podio -casi- completo para Chevrolet, que llegó a 3 victorias en el año. Segundo fue Agustín Canapino, del Canning Motorsports y rellenó el podio Marco Dianda, con el Dodge Challenger del Galarza Racing, luego de la exclusión a Marcos Landa.

En la largada, Aguirre se bancó el intento de adelantamiento de Canapino, que no tuvo más opción que ceder. Al llegar a la segunda chicana del trazado, Landa, que transitaba el cuarto lugar, se pasó de frenaje y, Marco Dianda y Julián Santero le sacaron el lugar. Esto no hizo que Landa caiga, que recuperó posición con Santero y Dianda, luego de grandes maniobras. En la vuelta 11, Landa siguió con un gran ritmo y le hizo una hermosa jugada a Jonatan Castellano, para meterse entre los tres primeros.

Ya entrando en el desenlace de la carrera, Castellano advirtió por radio a su equipo de problemas en una goma, y empezó a perder posiciones vuelta a vuelta para finalizar 14. Con la bandera a cuadros, Aguirre ganó de principio a fin, segundo Canapino y tercero Dianda. Cuarto fue Julían Santero, quinto Christian Ledesma, sexto Marcos Landa, séptimo Juan Pablo Gianini, octavo Ignacio Faín, noveno Juan José Ebarlín, y completó el top 10 Juan Bautista De Benedictis.

"Lo disfruté mucho, la verdad que muy contento con el rendimiento del auto y con la gente que vino al circuito. La largada fue lo más bravo y lo mejor del auto creo que la tracción y el ingreso a la curva 1. Hay que tratar de ser lo más regular posible y tratar de que los kilos no afecten tanto. Muy gratificante ganar acá, se me venía negando por una u otra cosa, había hecho pole y funcionado muy bien. Ojalá que esta sea la primera de muchas acá".

El arrecifeño del Pradecon Racing se impuso de punta a punta. Canapino (Camaro) completó el “1-2” de la marca.

Con este resultado, Castellano recuperó la punta del campeonato con 201.5 puntos, José Manuel Urcera quedó como escolta con 187.5 y Hernán Palazzo escaló al tercer lugar, con 181 unidades. La próxima fecha es en Posadas el próximo 11 y 12 de julio, por la octava fecha del campeonato, a solo dos de dar por finalizada la etapa regular.

Resultados autódromo de Rafaela

1° Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 1.27.019

2° Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)

3° Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

4° Julián Santero (BMW)

5° Christian Ledesma (Chevrolet Camaro)

6° Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

7° Juan Pablo Gianini (Ford Mustang)

8° Ignacio Faín (Torino)

9° Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

10° Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang)

-Posiciones: 1° Jonatan Castellano (Dodge Challenger) 201.5; 2° José Manuel Urcera (Toyota Camry) 187.5; 3° Hernán Palazzo (Toyota Camry) 181.0; 4° Mauricio Lambiris (Ford Mustang) 179; 5° Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 176.5.