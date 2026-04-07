Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre que suma siete partidos sin ganar, visitará este martes desde las 23 a Alianza Atlético de Perú en el marco de la 1ª fecha del Grupo A

Alianza Atlético y Tigre se enfrentarán, desde las 23:00, en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Victoria llega en crisis acumulando siete partidos sin ganar y buscará revertir la imagen en el arranque del torneo internacional.

El conjunto peruano viene de empatar 2-2 contra Atlético Grau por la novena fecha del campeonato local y se posiciona octavo con 11 puntos, a ocho de distancia del líder Alianza Lima. A su vez, perdió un partido de los últimos ocho y quiere dar el golpe en la cuarta participación en Copa Sudamericana de su historia aprovechando su buen presente.

El Vendaval no podrá hacer de local en su cancha porque la misma no se amolda a las exigencias de Conmebol para sus torneos, y por eso jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao, ubicado en Bellavista, todo lo que dure su participación en la copa.

Por su parte, Tigre llega en su peor momento del semestre. El Matador tuvo un arranque arrollador en el Torneo Clausura que lo llevó a ser puntero pero el empate sin goles con Central Córdoba, por la fecha 6, frenó el envión y desde ese momento no volvió a ganar. Los dirigidos por Diego Dabove no triunfan desde principios de febrero y acumula siete partidos sin sumar de a tres, con cuatro empates y tres derrotas.

Por la segunda fecha de la Sudamericana, el Matador recibirá a Macará de Ecuador en Victoria, mientras que Alianza Atlético visitará a América de Cali. Para ambos será importante arrancar el torneo ganando porque solamente el primero de cada grupo se clasificará a los octavos de final, ya que los segundos deberán enfrentarse a los terceros de la Copa Libertadores en la instancia de playoffs.

Probables formaciones

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Anthony Gordillo, José Villegas, Román Suárez, Erick Perleche; Stéfano Fernández, Germán Díaz, Hernán Lupu; Franco Coronel, Cristian Penilla y Guillermo Larios Saavedra. DT: Federico Urciuoli.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Santiago López, Bruno Leyes, Jalil Elías, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Paulo Zanobelli (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 23:00

TV: D Sports