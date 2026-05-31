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Ferro superó a Gimnasia (CR) y forzó un quinto partido en la semifinal de la LNB

En un Héctor Etchart repleto, Ferro (2) superó a Gimnasia (CR) (2) por 81 a 73, estirando a un desempate la serie semifinal de la Liga Nacional

31 de mayo 2026 · 09:04hs
Ferro superó a Gimnasia (CR) y forzó un quinto partido en la semifinal de la LNB

En un Héctor Etchart absolutamente repleto, Ferro (2) superó este sábado a Gimnasia (CR) (2) por 81 a 73, estirando a un desempate la serie semifinal de la Liga Nacional. El elenco de Federico Fernández se sobrepuso de un primer cuarto adverso para dominar las acciones en el segundo tiempo.

Los mejores fueron Emiliano Lezcano (20 más 3 rebotes y 2 asistencias) y Rodrigo Gallegos (19 más 6 recobres).

Por su parte, para la Magia Verde aportaron Emiliano Toretta (21 más 4 rebotes y 2 asistencias) y Angelo Cisneros (15 con 7 recobres). Además, Mauro Cosolito bajó un rebote en 4’16” de acción.

Se viene un quinto partido entre Ferro y Gimnasia (CR)

El martes 2 de junio en el Socios Fundadores se disputará el último duelo para definir el finalista del certamen.

Ferro Gimnasia (CR) Liga Nacional
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