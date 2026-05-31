Ferro superó a Gimnasia (CR) y forzó un quinto partido en la semifinal de la LNB

En un Héctor Etchart repleto, Ferro (2) superó a Gimnasia (CR) (2) por 81 a 73, estirando a un desempate la serie semifinal de la Liga Nacional

En un Héctor Etchart absolutamente repleto, Ferro (2) superó este sábado a Gimnasia (CR) (2) por 81 a 73, estirando a un desempate la serie semifinal de la Liga Nacional . El elenco de Federico Fernández se sobrepuso de un primer cuarto adverso para dominar las acciones en el segundo tiempo.

Los mejores fueron Emiliano Lezcano (20 más 3 rebotes y 2 asistencias) y Rodrigo Gallegos (19 más 6 recobres).

Por su parte, para la Magia Verde aportaron Emiliano Toretta (21 más 4 rebotes y 2 asistencias) y Angelo Cisneros (15 con 7 recobres). Además, Mauro Cosolito bajó un rebote en 4’16” de acción.

Se viene un quinto partido entre Ferro y Gimnasia (CR)

El martes 2 de junio en el Socios Fundadores se disputará el último duelo para definir el finalista del certamen.