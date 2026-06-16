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Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

El lateral de Nueva Zelanda pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a convertirse en una celebridad global durante el Mundial 2026.

16 de junio 2026 · 13:59hs
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Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Hace apenas unas semanas, Tim Payne era un nombre familiar solamente para los seguidores del fútbol de Oceanía. Hoy, el defensor de Nueva Zelanda es uno de los personajes más llamativos del Mundial 2026 y está a punto de dar un salto inesperado en su carrera: jugar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

El lateral derecho de 32 años será nuevo jugador de Olimpia de Paraguay una vez que concluya la participación de su selección en la Copa del Mundo. Si bien resta el anuncio oficial, desde el entorno del club paraguayo dan la operación prácticamente por cerrada, mientras que medios internacionales como Sky Sports ya la consideran un hecho.

Un Mundial que le cambió la vida a Tim Payne

La historia de Payne tomó una dimensión impensada gracias a las redes sociales. Todo comenzó cuando el influencer argentino Valentín Scarsini decidió buscar al futbolista menos popular entre los participantes del Mundial 2026.

En ese momento, Payne tenía apenas unos pocos miles de seguidores en Instagram. La iniciativa rápidamente se volvió viral y, en cuestión de días, millones de usuarios comenzaron a seguir al neozelandés, que pasó de ser un desconocido a una auténtica celebridad digital.

El fenómeno fue tan grande que el defensor grabó mensajes en español para agradecer el apoyo recibido desde Argentina y otros países de habla hispana. Actualmente acumula millones de seguidores y se convirtió en uno de los deportistas más populares de Nueva Zelanda.

De Wellington a Asunción

Mientras su nombre explotaba en internet, también comenzó a llamar la atención dentro del mercado futbolístico. Olimpia se movió rápido y avanzó para incorporarlo de cara al segundo semestre del año.

El conjunto paraguayo, tricampeón de América y protagonista habitual de los torneos internacionales, le ofrecerá a Payne la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana y vivir la primera experiencia sudamericana de su carrera.

El propio jugador había dejado la puerta abierta a un cambio de rumbo cuando fue consultado durante el Mundial sobre una eventual llegada al fútbol de esta parte del continente.

"Sería algo a considerar", reconoció en una entrevista, aunque aclaró que en ese momento su prioridad era la selección neozelandesa y el desafío de intentar superar la fase de grupos.

El próximo capítulo

Mientras continúa enfocado en el Mundial, Payne ya sabe que el futuro le tiene preparada una aventura completamente diferente. Pasará de jugar en la liga de su país a vestir una camiseta histórica como la de Olimpia, en un contexto donde millones de personas conocen su nombre.

Lo que comenzó como una curiosidad en redes sociales terminó transformándose en una de las historias más insólitas de este Mundial: la de un futbolista que encontró fama global de la noche a la mañana y que ahora tendrá la oportunidad de demostrar dentro de la cancha que detrás del fenómeno viral también hay un jugador listo para dar un salto importante en su carrera.

Tim Payne Mundial Olimpia
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