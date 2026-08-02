Los Andes perdió ante Central Norte y dejó pasar la chance de acercarse a la punta

El Mil Rayitas cayó por 1-0 frente a Central Norte en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la fecha 23 de la Primera Nacional y se perdió la posibilidad de trepar a los primeros puestos.

Los Andes cayó ante Central Norte de Salta por 1-0 y se quedó por el momento sin la posibilidad de trepar a los primeros puestos.

Los Andes no pudo aprovechar una oportunidad importante en su visita a Salta y terminó perdiendo frente a Central Norte. En un partido clave por la pelea en la parte alta de la tabla, el conjunto bonaerense no logró sumar y dejó pasar la posibilidad de acercarse a Colón, uno de los equipos que pelea por los primeros lugares.

El encuentro disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena tuvo como protagonista al equipo local, que encontró la ventaja durante la primera mitad y luego logró sostener el resultado ante los intentos del conjunto visitante.

La derrota significó un freno para Los Andes, que buscaba continuar sumando para mantenerse cerca de los puestos de privilegio y seguir con chances de escalar posiciones en la recta final del campeonato.

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Borda marcó la diferencia y la tabla sigue muy pareja

El único gol del partido llegó a los 15 minutos del primer tiempo. Francisco Borda apareció para abrir el marcador y darle la ventaja a Central Norte, que desde ese momento trabajó el partido con inteligencia para cuidar la diferencia.

Los Andes intentó reaccionar en la segunda parte, pero no encontró los caminos para vulnerar el arco rival y terminó marchándose de Salta con las manos vacías.

A pesar de la derrota, el Mil Rayitas continúa ubicado en el séptimo puesto de la tabla con 33 puntos, manteniéndose cerca de los equipos que pelean arriba. Se encuentra a un punto de Godoy Cruz y Ciudad de Bolívar, a dos unidades de Almirante Brown y a tres de Colón, por lo que la pelea sigue completamente abierta.

El conjunto de Lomas de Zamora deberá recuperarse rápidamente para volver a sumar y no perder terreno en una zona donde varios equipos mantienen la ilusión de escalar posiciones.

Por su parte, Central Norte consiguió una victoria importante para sus aspiraciones, aunque el triunfo no le alcanzó para abandonar la zona roja de la tabla. El conjunto salteño continúa comprometido en la pelea por la permanencia y deberá seguir sumando en las próximas fechas para salir de esa situación.