El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby tiene el plantel confirmado para afrontar la competencia de juego reducido organizado por la Unión Argentina en la capital entrerriana

El Seven de la República Copa Imperial volverá a reunir este fin de semana a los seleccionados masculinos y femeninos de todo el país. La actividad se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club, que serán escenario de una nueva edición de la tradicional cita del rugby nacional.

En el torneo masculino, Nordeste afrontará la defensa del título tras haber alcanzado la segunda consagración de su historia. En la competencia femenina, Buenos Aires intentará extender su serie de conquistas y obtener su sexto campeonato consecutivo, que le permitiría sumar su octava corona.

Con 42 años de historia en la rama masculina, el certamen también celebrará la 10ª edición de la competencia femenina, que continúa afianzándose como un espacio fundamental para el desarrollo del rugby femenino.

Los seleccionados masculinos competirán en las zonas Campeonato y Ascenso, con encuentros repartidos entre El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club. Por su parte, el torneo femenino de Mayores estará organizado en las zonas Campeonato y Desarrollo. La primera disputará todos sus partidos en El Plumazo, mientras que la segunda tendrá como sede La Tortuguita.

Santa Fe con plantel confirmado

El plantel de la Unión Santafesina de Rugby para afrontar el Seven de la República es el siguiente: Mateo Fauda (CRAI), Iñaki Carreras (CRAI), Manuel Mandrille (CRAR, capitán), Lucas Canelo (CRAR), Ian Dalaverde (Universitario), Ignacio Haas (Universitario), Gonzalo Fruttero (Santa Fe Rugby), Genaro Giombi (CRAI), Justo Barcojo (CRAI, subcapitán), Juan Cruz Miretti (CRAI), JUan Dipp (CRAR) y Mateo Villar (Querandí RC).

El staff está conformado de la siguiente manera: el rafaelino Maximiliano Bertholt es el head coach; Gastón Sgroi de CRAI y Mauro Aranda de Universitario los entrenadores asistentes; José Jacquat es el preparador físico; Joaquín Rodríguez el kinesiólogo; Esteban Formichelli el nutricionista; Eduardo López y Andrés Rolón los mánagers; y Pablo Pfirter el coordinador general.

El seleccionado masculino de Santa Fe competirá en la Zona 2 junto a la Unión de Rugby de Cuyo que son jugadores de la provincia de Mendoza, el local Entre Ríos y Oeste de Buenos Aires.

El debut de la escuadra conducida por Maximiliano Bertholt está previsto para el sábado 28 a las 11.20, en cancha 2, frente a la Unión de Rugby de Cuyo. Tras el break del mediodía, a las 17.20, en la cancha principal del CAE, se medirá con los anfitriones de la Unión Entrerriana de Rugby y posteriormente, en cancha 2, a las 19.40, lo hará frente a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

"Se toma como un año más, yo ya formaba parte del grupo de trabajo que venía colaborando con el seven. Estamos con muchas ganas de afrontarlo, es un muy lindo desafío, así que la designación como head coach del seleccionado la tomé con mucha alegría, pero al mismo tiempo es toda una responsabilidad" le dijo Maxi Bertholt a UNO Santa Fe.

El entrenador formado en el CRAR de Rafaela aseguró que "se ha armado un plan de trabajo, se han convocado casi veinte jugadores, no hay mucho tiempo porque los clubes terminaron hace muy poco sus competencias oficiales, y ahora hay que hacer foco en cambiar el chip de jugar en quince al seven, que es otra cosa, pero en un contexto de un seleccionado".

El ex back del seleccionado de la USR expresó que "los entrenamientos son dinámicos, sin cosas raras, tratando que los jugadores afiancen el cambio de modalidad de juego, y hay que llegar muy bien preparados físicamente. Pero básicamente somos el mismo equipo de trabajo, y buen staff de colaboradores, para poder estar a la altura de las circunstancias en dos semanas en Paraná".

"El Seven de la República es muy desafiante, ya lo conocemos bien, es un torneo en el que hay que estar bien afinados físicamente, porque es muy a fin de año, los jugadores están cansados, y hay que saber aprovechar las oportunidades que se presentan, ser efectivos en defensa y contundentes ofensivamente" comentó quien forma parte de la dirección deportiva del Círculo Rafaelino de Rugby en la presente temporada.