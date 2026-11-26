El reconocimiento llegó en un año especial para la institución cordobesa, que también celebró la conquista del Apertura 2026

A 40 años de una de las conquistas más importantes de su historia, Belgrano recibió el trofeo del Campeonato Regional 1985-86. La entrega estuvo a cargo de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien se lo otorgó a Luis Fabián Artime , titular de la institución cordobesa.

El reconocimiento se produjo en un año especial para el Pirata, que además volvió a celebrar un título con la obtención del Torneo Apertura 2026. La consagración de 1986, en tanto, marcó un antes y un después para el fútbol de Córdoba: fue la primera vez que un representante de la provincia consiguió un campeonato nacional organizado por la AFA.

La gesta comenzó a construirse durante 1985, cuando el conjunto cordobés ganó el torneo de Primera División de la entonces Asociación Cordobesa de Fútbol, actual Liga Cordobesa, sin perder ninguno de sus últimos 14 compromisos. Después también se quedó con el Campeonato Provincial y extendió la racha con otros 14 encuentros sin derrotas.

El recorrido continuó en el Regional 1985/86, certamen que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas. En esa competencia, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar disputó 12 partidos: ganó nueve y empató tres, con un registro de 34 goles convertidos y 14 recibidos.

Primero terminó en lo más alto de la Zona Centro, con 10 puntos sobre 12 posibles, y luego volvió a liderar su grupo en la siguiente instancia, donde consiguió siete unidades sobre ocho. Así obtuvo el pasaje a la definición del campeonato.

Entre los resultados más destacados de aquella campaña aparecen el triunfo por 3-0 frente a Concepción FC, en Tucumán, y la goleada por 7-0 ante Alianza de Cutral Có, en Alberdi. De esa manera, Belgrano alcanzó los 40 partidos consecutivos sin perder y encadenó tres títulos.

La final enfrentó al Pirata con Olimpo de Bahía Blanca en una serie de ida y vuelta. El primer capítulo se disputó el 13 de abril de 1986 en el estadio Roberto Carminatti, donde el conjunto cordobés consiguió una valiosa victoria por 3-1. Juan José López marcó por duplicado y Germán Martellotto completó el resultado.

La revancha llegó una semana después, el domingo 20 de abril, en un Gigante de Alberdi colmado. Allí, Belgrano volvió a imponerse, esta vez por 3-2, con dos tantos de Edgardo Parmigiani y otro de Martellotto.

El resultado global de 6-3 desató el festejo de los hinchas y le permitió al equipo dar la vuelta en su propia cancha aunque sin recibir trofeo, y de allí su deuda histórica saldada este jueves. Aquella conquista también le otorgó la posibilidad de disputar la Liguilla Pre-Libertadores, instancia en la que caería con Newell's.