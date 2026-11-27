El Torneo Clausura Lautaro Fagioli entra en su etapa decisiva. Universidad visitará este sábado a Sanjustino en otra de las semifinales, que ya tiene clasificado a Colón (SJ)

Se viene un fin de semana con muchas definiciones en las diferentes competencias de la Liga Santafesina de Fútbol. En el Torneo Clausura de Primera A se disputará la segunda semifinal en la ciudad de San Justo, ya que Colón (SJ) ya logró el pasaje a la final. En el Clausura de Primera B será el turno de la final por el segundo ascenso en el Gigante de Ciudadela entre Banco y Nuevo Horizonte. En Reserva B, se define el campeón del octogonal en Gimnasia y Esgrima entre El Cadi de Rincón y Santa Fe FC.

El Clausura Lautaro Fagioli de Primera A está transitando un tramo más que apasionante. Un boleto a la final ya lo consiguió Colón de San Justo tras superar el miércoles por la noche a El Quillá por 3 a 2 en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que el otro cotejo saldrá del cruce que animarán este sábado en el Portón del Norte Sanjustino con la Universidad del Litoral.

Éste sábado 28, a partir de las 16, en el Coloso del Oeste de barrio Matadero, Universidad del Litoral visitará a Sanjustino bajo el arbitraje de Enzo Silvestre, quien contará con la colaboración de Sebastian Miño, Rodrigo Ramírez y Sergio Zapata. Será un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán cerrar el año liguista llegando a la definición.

La escuadra conducida por Maximiliano Bicho Mendoza, ha cumplido una muy buena campaña, y en cuartos de final, consiguieron superar por 3 a 1 en la definición por penales a Unión tras haber igualado 2 a 2 en el período reglamentario, y en la fase regular finalizó segundo en la Zona A a solamente dos unidades de Colón de San Justo. Hizo una gran campaña, con cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El Matador buscará el pasaje a la final en el Coloso ante el buen equipo de UNL.

En relación a Sanjustino, que estuvo disputando en paralelo el Regional Amateur, en cuartos de final goleó por 5 a 0 a La Perla del Oeste por 5 a 0. En el período regular del Clausura, el Matador hizo una aquilatada campaña, ya que finalizó primero con siete victorias, dos empates y dos derrotas.

Más definiciones en los torneos liguistas

En cuanto al Torneo Clausura de Primera B, este sábado 28, desde las 18 se medirán en el Gigante de Ciudadela Banco Provincial con Nuevo Horizonte por el segundo ascenso. El árbitro será Gastón Freyre quien contará con la colaboración de Lucas Spacessi, Mariano Serafini y Ariel Correa.

Se verán las caras a partido único Banco y el elenco de Casa Turquesa para determinar cuál de los dos regresa a la élite del fútbol local. Enfrentará a los dos equipos que escoltaron al campeón y ya ascendido Santa Fe Fútbol Club en la Tabla Anual. Con el primer boleto ya adjudicado, Bancarios y Turquesas llegan a esta instancia decisiva tras sostener la regularidad a lo largo de todo el año futbolístico.

En relación al torneo de Reserva B, se cierra el año con el duelo entre El Cadi y Santa Fe FC. El escenario será la casa de Gimnasia y Esgrima y el partido se disputará en la antesala a la gran final por el segundo ascenso a la élite de la Liga Santafesina. El comienzo está previsto para las 14, con el arbitraje de Ángel Cristoforato y el acompañamiento de Abel Ojeda y Alexander Gutierrez.

-Torneo Clausura Lautaro Fagioli Primera A:

Semifinales - Sábado 28 de noviembre

16. Sanjustino vs. Universidad del Litoral

Árbitro: Enzo Silvestre