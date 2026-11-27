En el predio Nery Pumpido, Colón de Santa Fe le ganó a La Perla del Oeste en la definición por penales en uno de los cruces de cuartos de final del certamen liguista

La Copa Concejo 0.0%, el certamen organizado por la Liga Santafesina, CCU Argentina y el Concejo Municipal de Santa Fe, se completó la actividad semanal en el predio Nery Pumpido, con Colón de Santa Fe logrando el pasaje a semifinales tras eliminar a La Perla del Oeste. En la semana, Cosmos derrotó a Sanjustino por 2 a 1 . Es importante destacar que hay dos nuevos encuentros programados para la semana venidera.

Por los octavos de final, recordemos que el martes pasado, en el predio Nery Pumpido, Cosmos sacó adelante un partido durísimo frente a un equipo alternativo de Sanjustino en el que el Tricolor salió victorioso con un resultado de 2 a 1. El Matador lo arrancó ganando con gol de Thiago Ocampo, luego, el conjunto de Binnin, sacó su jerarquía y de la mano de un doblete de Diego Fornillo se llevó la clasificación.

En cuartos de final, Colón de Santa Fe derrotó a La Perla del Oeste por 5 a 4 en la definición por penales bajo el arbitraje de Lucas Muga. En el período reglamentario, el Sabalero y el conjunto de Recreo Sur igualaron 1 a 1, con goles de Homero Zago y Valentín Tarabay en contra.

El próximo rival del Sabalero saldrá del choque que animarán el próximo lunes El Quillá con Newells, cotejo que dará comienzo a las 22, en el predio liguista. Previamente, a las 20, jugarán Cosmos con los Canarios por los cuartos de final de la competición. El ganador del cruce entre Los Canarios con Cosmos FC se medirá con Sportivo Guadalupe que había eliminado a la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo.