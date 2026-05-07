Platense empató con Peñarol y puso un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores

En condición de local, Platense igualó 1-1 con Peñarol y quedó muy cerca de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Platense empató con Peñarol y quedó muy cerca de meterse en octavos de final.

Platense igualó 1-1 con Peñarol en un partido en el que disputó un gran primer tiempo y que jugaron esta noche, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

El primer gol del partido llegó a los 28 minutos, con un buen remate de media vuelta desde el borde del área del delantero Facundo Batista, mientras que el defensor Agustín Lagos empató para el local a los 38 minutos.

Con el empate, el “Calamar” se mantiene en el segundo puesto del grupo E, con siete puntos, mientras que los dirigidos por el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre no pueden salir del último lugar de la zona, con apenas dos unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Walter Zunino visitará a Independiente Santa Fe de Colombia, el martes 19 de mayo a las 21:00, mientras que el “Carbonero” será local de Corinthians de Brasil, el jueves 21 a partir de las 21:30.

Así, el equipo argentino necesitará apenas un empate en la jornada siguiente para asegurar la clasificación, mientras que Peñarol está obligado a quedarse con los tres puntos o, en caso de no conseguirlo, deberá luchar por el tercer puesto y conformarse con acceder a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, con un centro desde la derecha a la puerta del área para el cabezazo del volante Maximiliano Amarfil, que sacó un cabezazo apenas desviado por el segundo palo.

Diez minutos más tarde, el extremo Franco Zapiola recibió un centro atrás dentro del área y remató de primera, aunque su tiro fue bloqueado por el volante Diego Laxalt y se fue por el poste izquierdo del arquero Washington Aguerre.

En 22 minutos, el enganche Kevin Retamar se quedó con una pelota suelta dentro del área y, ante una defensa hundida tras un retroceso hasta el área chica, sacó un disparo a la carrera y de primera, que se fue alto.

Peñarol abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Facundo Batista recibió una pelota picando sobre el borde del área grande y, de espaldas, disparó de media vuelta con un tiro bombeado que superó al arquero Matías Borgogno y entró contra su palo derecho.

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El local empató a los 38 minutos, con un remate desde el costado derecho del área de Agustín Lagos, quien cruzó un derechazo que, al desviarse levemente en un defensor, tomó altura y se hizo inatajable para Aguerre, convirtiéndose en el empate.

El “Calamar” volvió a llegar en el cuarto minuto de descuento de la primera parte, con un remate desviado de Retamar desde el costado derecho que se perdía por el fondo pero fue rescatado por Zapiola, que se tiró al piso y estrelló su tiro en el palo.

Platense tuvo la primera del segundo tiempo antes del primer minuto, con un gran control del delantero Guido Mainero y posterior remate con el empeine del pie derecho, que se fue por encima del palo horizontal.

A los cuatro minutos llegó el equipo uruguayo, con un centro desde la derecha para el potente cabezazo del delantero Matías Arezo, que Borgogno despejó antes de que ingrese por su ángulo derecho.

No hubo llegadas hasta los 26 minutos, cuando el delantero Gastón Togni sacudió con un tiro lejano y potente, que de todas formas salió a las manos de Borgogno, que desvió por encima del travesaño.

Cinco minutos más tarde, el atacante Abel Hernández definió de volea una pelota alta dentro del área, ante el veloz achique de Matías Borgogno, y sacó un disparo suave que se fue muy cerca del segundo poste.