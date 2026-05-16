Este domingo se llevará adelante un nuevo capítulo del Torneo Oficial de inferiores de las damas en la ASB en varios escenarios con las habituales tiras. El repaso a todo lo que se jugará.
Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10
Este domingo se llevará adelante un nuevo capítulo del Torneo Oficial de inferiores de las damas en la ASB en varios escenarios con las habituales tiras
Por Ovación
16 de mayo 2026 · 09:33hs
TORNEO OFICIAL - DIVISIONES INFERIORES - FECHA 10
DOMINGO 17 DE MAYO
En cancha de Almagro
-Desde las 11: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Almagro vs. República del Oeste
En cancha de Colón (SJ)
-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de Colón (SJ) vs. El Quillá
En cancha de Alumni (LP)
-Desde las 10: Infantiles y Cadetes de Alumni vs. Santa Rosa
-A las 16: Cadetes de Alumni vs. Centenario