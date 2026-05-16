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Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Este domingo se llevará adelante un nuevo capítulo del Torneo Oficial de inferiores de las damas en la ASB en varios escenarios con las habituales tiras

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 09:33hs
Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Este domingo se llevará adelante un nuevo capítulo del Torneo Oficial de inferiores de las damas en la ASB en varios escenarios con las habituales tiras. El repaso a todo lo que se jugará.

TORNEO OFICIAL - DIVISIONES INFERIORES - FECHA 10

DOMINGO 17 DE MAYO

En cancha de Almagro

-Desde las 11: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Almagro vs. República del Oeste

En cancha de Colón (SJ)

-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de Colón (SJ) vs. El Quillá

En cancha de Alumni (LP)

-Desde las 10: Infantiles y Cadetes de Alumni vs. Santa Rosa

-A las 16: Cadetes de Alumni vs. Centenario

inferiores Torneo Oficial ASB
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