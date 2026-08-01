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Torneo Oficial A2: Regatas Coronda festejó en Esperanza

Regatas Coronda venció en el Juan Carlos Spies a Almagro B por 78-70, en el partido que completó la jornada inicial en el Torneo Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 11:32hs
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Torneo Oficial A2: Regatas Coronda festejó en Esperanza

Se completó la jornada inicial del Torneo Oficial A2, con la victoria como visitante de Regatas Coronda sobre Almagro B en el Juan Carlos Spies por 78 a 70.

TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 1

Jueves 30 de julio

Macabi 64 (Tadeo Acosta 15) - Centenario 52 (Santiago Fedele 26)

Argentino (SC) 73 (Francisco Nuñez 23) - Kimberley 89 (Santiago Ríos 20)

Santa Rosa 77 (Leandro Sasia 18) - CUST B 64 (Leónidas Ronconi 23)

Regatas (SF) 70 (Lázaro Astulfi 20) - UNL 50 (Franco Pérez 22)

Viernes 31 de julio

Almagro B 70 (Felipe Gorosito 19) - Regatas Coronda 78 (Enzo Gauna 27)

Libre: Alumni (LP)

Oficial Regatas Esperanza
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