Se completó la jornada inicial del Torneo Oficial A2, con la victoria como visitante de Regatas Coronda sobre Almagro B en el Juan Carlos Spies por 78 a 70.
Torneo Oficial A2: Regatas Coronda festejó en Esperanza
Regatas Coronda venció en el Juan Carlos Spies a Almagro B por 78-70, en el partido que completó la jornada inicial en el Torneo Oficial A2.
Por Ovación
1 de agosto 2026 · 11:32hs
TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 1
Jueves 30 de julio
Macabi 64 (Tadeo Acosta 15) - Centenario 52 (Santiago Fedele 26)
Argentino (SC) 73 (Francisco Nuñez 23) - Kimberley 89 (Santiago Ríos 20)
Santa Rosa 77 (Leandro Sasia 18) - CUST B 64 (Leónidas Ronconi 23)
Regatas (SF) 70 (Lázaro Astulfi 20) - UNL 50 (Franco Pérez 22)
Viernes 31 de julio
Almagro B 70 (Felipe Gorosito 19) - Regatas Coronda 78 (Enzo Gauna 27)
Libre: Alumni (LP)