Torneo Oficial A2: Regatas Coronda festejó en Esperanza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza