Cada vez falta menos para que la pelota vuelva a rodar en el básquet santafesino. El Oficial Prefederal 2026 está a la vuelta de la esquina y los equipos ultiman detalles para afrontar un campeonato que promete una fuerte lucha por los cuatro lugares disponibles para la Liga Federal 2027.
Se conoció el fixture de la fase regular del Oficial Prefederal
El Oficial otorgará cuatro plazas para la Liga Federal 2027. El primer boleto se pondrá en juego en el Súper 8, mientras los clubes aceleran la puesta a punto
Por Ovación
La temporada tendrá un incentivo extra desde el comienzo. El primer pasaje a la tercera categoría del básquet nacional se definirá a través del Súper 8, un torneo que reunirá a los principales protagonistas y que entregará una clasificación directa al ganador.
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Los otros tres cupos se resolverán en la etapa decisiva del Oficial Prefederal, que volverá a presentar una competencia extensa y de alto nivel, con varios candidatos dispuestos a pelear hasta el final. Con ese objetivo, las instituciones aprovecharon el mercado de pases para potenciar sus planteles. Algunas apostaron por mantener la base que les dio resultados en la última temporada, mientras que otras salieron en busca de incorporaciones de experiencia para elevar el nivel competitivo.
La expectativa crece con el correr de los días. El calendario comienza a apretar y los entrenadores intensifican la preparación con la mira puesta en un certamen que, además del prestigio deportivo, pondrá en juego la posibilidad de dar el salto a la Liga Federal.
Con cuatro boletos en disputa y planteles que se perfilan para dar pelea, el Oficial Prefederal 2026 promete una temporada cargada de emoción, paridad y una carrera apasionante por alcanzar el objetivo más importante del año.
El fixture del Oficial Prefederal
FECHAS 1 y 7
CUST A vs. Rivadavia
Banco vs. Almagro A
Colón (SF) vs. Colón (SJ)
República vs. Gimnasia
Unión (SF) vs. Sanjustino
El Quillá vs. Alma Juniors
FECHAS 2 y 8
Colón (SF) vs. CUST A
Colón (SJ) vs. Banco
Almagro A vs. Rivadavia
Unión (SF) vs. República
Sanjustino vs. El Quillá
Alma Juniors vs. Gimnasia
FECHAS 3 y 9
CUST A vs. Almagro A
Rivadavia vs. Colón (SJ)
Banco vs. Colón (SF)
República vs. Alma Juniors
Gimnasia vs. Sanjustino
El Quillá vs. Unión (SF)
FECHAS 4 y 10
Banco vs. CUST A
Colón (SF) vs. Rivadavia
Colón (SJ) vs. Almagro A
El Quillá vs. República
Unión (SF) vs. Gimnasia
Sanjustino vs. Alma Juniors
FECHAS 5 y 11
CUST A vs. Colón (SJ)
Almagro A vs. Colón (SF)
Rivadavia vs. Banco
República vs. Sanjustino
Alma Juniors vs. Unión (SF)
Gimnasia vs. El Quillá
FECHAS 6 y 12
Banco vs. El Quillá
Colón (SF) vs. Unión (SF)
Colón (SJ) vs. Sanjustino
Almagro A vs. Alma Juniors
Rivadavia vs. Gimnasia
CUST A vs. República
Nota: las revanchas (jornadas 7 a 12 son, obviamente, con cambio de localía)