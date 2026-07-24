Se conoció el fixture de la fase regular del Oficial Prefederal

El Oficial otorgará cuatro plazas para la Liga Federal 2027. El primer boleto se pondrá en juego en el Súper 8, mientras los clubes aceleran la puesta a punto

Cada vez falta menos para que la pelota vuelva a rodar en el básquet santafesino. El Oficial Prefederal 2026 está a la vuelta de la esquina y los equipos ultiman detalles para afrontar un campeonato que promete una fuerte lucha por los cuatro lugares disponibles para la Liga Federal 2027.

La temporada tendrá un incentivo extra desde el comienzo. El primer pasaje a la tercera categoría del básquet nacional se definirá a través del Súper 8 , un torneo que reunirá a los principales protagonistas y que entregará una clasificación directa al ganador.

• LEER MÁS: Se conocen las zonas y el fixture del Torneo Oficial Prefederal 2026

Los otros tres cupos se resolverán en la etapa decisiva del Oficial Prefederal, que volverá a presentar una competencia extensa y de alto nivel, con varios candidatos dispuestos a pelear hasta el final. Con ese objetivo, las instituciones aprovecharon el mercado de pases para potenciar sus planteles. Algunas apostaron por mantener la base que les dio resultados en la última temporada, mientras que otras salieron en busca de incorporaciones de experiencia para elevar el nivel competitivo.

La expectativa crece con el correr de los días. El calendario comienza a apretar y los entrenadores intensifican la preparación con la mira puesta en un certamen que, además del prestigio deportivo, pondrá en juego la posibilidad de dar el salto a la Liga Federal.

Con cuatro boletos en disputa y planteles que se perfilan para dar pelea, el Oficial Prefederal 2026 promete una temporada cargada de emoción, paridad y una carrera apasionante por alcanzar el objetivo más importante del año.

El fixture del Oficial Prefederal

FECHAS 1 y 7

CUST A vs. Rivadavia

Banco vs. Almagro A

Colón (SF) vs. Colón (SJ)

República vs. Gimnasia

Unión (SF) vs. Sanjustino

El Quillá vs. Alma Juniors

FECHAS 2 y 8

Colón (SF) vs. CUST A

Colón (SJ) vs. Banco

Almagro A vs. Rivadavia

Unión (SF) vs. República

Sanjustino vs. El Quillá

Alma Juniors vs. Gimnasia

FECHAS 3 y 9

CUST A vs. Almagro A

Rivadavia vs. Colón (SJ)

Banco vs. Colón (SF)

República vs. Alma Juniors

Gimnasia vs. Sanjustino

El Quillá vs. Unión (SF)

FECHAS 4 y 10

Banco vs. CUST A

Colón (SF) vs. Rivadavia

Colón (SJ) vs. Almagro A

El Quillá vs. República

Unión (SF) vs. Gimnasia

Sanjustino vs. Alma Juniors

FECHAS 5 y 11

CUST A vs. Colón (SJ)

Almagro A vs. Colón (SF)

Rivadavia vs. Banco

República vs. Sanjustino

Alma Juniors vs. Unión (SF)

Gimnasia vs. El Quillá

FECHAS 6 y 12

Banco vs. El Quillá

Colón (SF) vs. Unión (SF)

Colón (SJ) vs. Sanjustino

Almagro A vs. Alma Juniors

Rivadavia vs. Gimnasia

CUST A vs. República

Nota: las revanchas (jornadas 7 a 12 son, obviamente, con cambio de localía)