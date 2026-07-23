Se conocen las zonas y el fixture del Torneo Oficial Prefederal 2026

Los delegados de los clubes se reunieron para aprobar variantes en el segundo semestre de la temporada y darle forma al Torneo Oficial Prefederal

Los delegados de los clubes se reunieron este miércoles para aprobar modificaciones en el segundo semestre de la temporada y darle forma al Torneo Oficial Prefederal . Cada uno de los 12 equipos podrán anotar en planilla por partido como máximo siete mayores, más el resto de fichas U21 o U17.

Asimismo, por mayoría se aprobó jugar los días viernes, dejando los juegos de U21 para la noche del martes. Se disputarán interzonales (Fechas 6 y 12).

La novedad es que al término de la primera rueda los ocho mejores (cuatro de cada zona), jugarán un Torneo Súper 8 por eliminación directa en cancha neutral. El campeón clasificará a la Liga Federal 2027. Los otros tres cupos al certamen nacional se conocerán al final del certamen que tendrá la bola al aire el 31 de julio.

La conformación de las zonas del Oficial Prefederal

-Zona A: Banco Provincial, Colón (SF), Colón (SJ), Almagro A, Rivadavia Juniors y CUST A.

-Zona B: El Quillá, Unión (SF), Sanjustino, Alma Juniors, Gimnasia y República del Oeste

Así se jugará la primera fecha del Oficial Prefederal

CUST A - Rivadavia Juniors

Banco - Almagro A

Colón (SF) - Colón (SJ)

República del Oeste - Gimnasia

El Quillá - Alma Juniors

Unión (SF) - Sanjustino