Este domingo se puso en marcha el Torneo Oficial Promocional, con la disputa de seis juegos. En Villa María Selva, Unión y Progreso B superó a Kimberley en el resultado más destacado.
Torneo Oficial Promocional: Unión y Progreso B sorprendió al tricampeón
Unión y Progreso B dio la nota y venció como local al tricampeón Kimberley por 76-69, en el inicio del Torneo Oficial Promocional.
Por Ovación
3 de agosto 2026 · 15:37hs
TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - FECHA 1
Domingo 2 de agosto
Colón (SF) 71 (Nicolás González 13) - Colón (SJ) 69 (Marcelo Mauro Calderón 18)
Regatas (SF) 61 (Matías Ezcurra 15) - Alumni (LP) 53 (Axel Cavana 17)
Unión y Progreso B 76 (Gerónimo Pereyra 31) - Kimberley 69 (Germán Muller 15)
Atlético Franck B 29 (Lucas Hoffmann 8) - Unión y Progreso A 87 (Leandro Drewes 26)
Alianza (ST) 75 (Juan Almada 21) - Atlético Franck A 67 (Diego Hang 19)
Central Rincón 46 (Carlos Mendieta 15) - Santa Rosa 65 (Kevin Yacono 17)