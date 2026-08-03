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Torneo Oficial Promocional: Unión y Progreso B sorprendió al tricampeón

Unión y Progreso B dio la nota y venció como local al tricampeón Kimberley por 76-69, en el inicio del Torneo Oficial Promocional.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 15:37hs
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Torneo Oficial Promocional: Unión y Progreso B sorprendió al tricampeón

Este domingo se puso en marcha el Torneo Oficial Promocional, con la disputa de seis juegos. En Villa María Selva, Unión y Progreso B superó a Kimberley en el resultado más destacado.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - FECHA 1

Domingo 2 de agosto

Colón (SF) 71 (Nicolás González 13) - Colón (SJ) 69 (Marcelo Mauro Calderón 18)

Regatas (SF) 61 (Matías Ezcurra 15) - Alumni (LP) 53 (Axel Cavana 17)

Unión y Progreso B 76 (Gerónimo Pereyra 31) - Kimberley 69 (Germán Muller 15)

Atlético Franck B 29 (Lucas Hoffmann 8) - Unión y Progreso A 87 (Leandro Drewes 26)

Alianza (ST) 75 (Juan Almada 21) - Atlético Franck A 67 (Diego Hang 19)

Central Rincón 46 (Carlos Mendieta 15) - Santa Rosa 65 (Kevin Yacono 17)

Promocional Unión y Progreso Kimberley
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