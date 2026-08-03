Torneo Oficial Promocional: Unión y Progreso B sorprendió al tricampeón

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

Paro docente: Provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones