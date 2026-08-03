Tim Payne sorprendió con un golazo en su debut en Olimpia de Paraguay

El defensor neozelandés Tim Payne volvió a estar en el centro de la escena, aunque esta vez por su rendimiento dentro del campo de juego. Luego de ganar popularidad inesperadamente durante el Mundial 2026, el futbolista tuvo su debut oficial con la camiseta de Olimpia de Paraguay y dejó su huella al marcar uno de los goles en la victoria por 5-0 frente a Rubio Ñú.

Tim Payne ingresó en la segunda mitad del encuentro y apenas necesitó diez minutos para anotar su primer gol con el conjunto franjeado. Su aparición ofensiva coronó una actuación sólida del equipo paraguayo y despertó la celebración de los hinchas y de sus nuevos compañeros.

La acción llegó a los 81 minutos, cuando el lateral derecho recuperó una pelota cerca de la mitad de la cancha tras un error del rival. Luego de anticiparse a un defensor, avanzó con el balón y abrió el juego hacia la banda derecha. El neozelandés siguió la jugada rumbo al área y recibió la asistencia del argentino Franco Alfonso. Desde la zona de la medialuna, Payne remató de primera con un fuerte disparo cruzado que terminó en el fondo de la red para sellar el 5-0 definitivo. El tanto generó una gran reacción en las tribunas y sus compañeros rápidamente se acercaron para felicitarlo por la espectacular definición en su primer partido oficial con Olimpia.

De la fama en redes sociales al protagonismo dentro de la cancha

El gol ante Rubio Ñú significó el primero de Tim Payne con la camiseta de Olimpia y el décimo de su carrera profesional. Su último festejo había sido el 21 de marzo de 2025, cuando convirtió en la goleada de Nueva Zelanda por 7-0 frente a Fiji. De sus diez goles como profesional, tres fueron defendiendo los colores de la selección neozelandesa.

Antes de su llegada al fútbol paraguayo, Payne se transformó en una de las figuras inesperadas del Mundial 2026 gracias a una campaña viral impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como Scarso. La iniciativa buscaba convertir en tendencia al jugador menos reconocido de la Copa del Mundo y tuvo un enorme impacto.

En pocos días, el defensor pasó de contar con alrededor de 4.700 seguidores en Instagram a superar los dos millones. Incluso, en menos de 20 horas consiguió sumar un millón de nuevos seguidores, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en las redes durante el torneo.

Ahora, tras haber alcanzado una popularidad inesperada fuera de la cancha, Tim Payne busca ganarse un lugar dentro de Olimpia y demostrar que también puede ser protagonista con sus actuaciones futbolísticas.