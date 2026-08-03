Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

La situación física de Bareiro modificó los planes del Xeneize en el mercado de pases. Si el delantero logra recuperarse en poco tiempo, Boca mantendrá el plantel actual; en caso de una operación, volverá a buscar un goleador.

Boca decidió esperar antes de avanzar por un nuevo delantero y puso la mira en la recuperación de Adam Bareiro. El resultado de los estudios médicos del atacante paraguayo será clave para definir si el club retoma la búsqueda de un refuerzo.

Boca decidió detener momentáneamente la búsqueda de un centrodelantero hasta tener certezas sobre el estado físico de Adam Bareiro. El atacante paraguayo atraviesa una lesión en la zona lumbar y en los próximos días se conocerá si podrá continuar con un tratamiento sin cirugía o si deberá ser intervenido.

La decisión de la dirigencia, liderada por Juan Román Riquelme, estará relacionada con el tiempo que lleve la recuperación del jugador. Bareiro ya recibió un bloqueo por una hernia de disco y los médicos analizan cómo responde su cuerpo al procedimiento.

Si la evolución es positiva, el delantero podría regresar a la actividad luego de un período cercano a las tres semanas de preparación. En ese caso, el club no sumaría otro atacante y el plantel seguiría con las opciones actuales para afrontar los próximos partidos.

Una posible operación cambiaría la planificación del Xeneize

El panorama sería diferente si los estudios indican que Bareiro necesita una cirugía. Una intervención podría mantenerlo alejado de las canchas durante varios meses, obligando a Boca a reactivar rápidamente la búsqueda de un nuevo centrodelantero.

En las últimas semanas, el club había consultado condiciones por jugadores como David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini, aunque ninguna de esas gestiones avanzó. Además, fueron acercados nombres como Mauro Icardi, Alex Arce, Pablo Vegetti, Ezequiel Ávila, Tomás Molina, Guido Carrillo, Ignacio Russo y Gabriel Ávalos.

El cuerpo técnico considera importante contar con otra variante ofensiva si la baja de Bareiro se extiende, pero la dirigencia pretende evitar una contratación apresurada y esperará el diagnóstico final antes de tomar una decisión.

El futuro del mercado de Boca dependerá entonces de la evolución del delantero paraguayo: si su recuperación es rápida, no habrá incorporaciones; si debe ser operado, el club volverá a buscar un nuevo atacante con urgencia.