El ministro de Desarrollo Productivo participará este jueves de una reunión con funcionarios nacionales junto a representantes de Córdoba y Entre Ríos para pedir cambios en un cargo de Cammesa que afecta a los grandes usuarios de energía y encarece los costos del sector productivo.

Tarifazo eléctrico: Puccini viaja a Buenos Aires para reclamar una solución al fuerte impacto del costo de la energía en las industrias

El Gobierno de Santa Fe llevará esta semana a la Casa Rosada un nuevo reclamo vinculado a la competitividad de la producción. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, viajará este jueves a Buenos Aires para solicitar una solución al fuerte impacto que tiene el costo de la energía sobre las industrias santafesinas , una situación que atribuyen, entre otros factores, a un cargo que aplica Cammesa a los grandes usuarios eléctricos.

El anuncio fue realizado este lunes por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la Casa Gris.

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Según explicó la funcionaria, Puccini mantendrá reuniones con autoridades nacionales acompañado por los ministros de Producción de Córdoba y Entre Ríos, en una presentación conjunta de la Región Centro para exponer el impacto que el esquema tarifario tiene sobre uno de los principales polos productivos del país.

"Este jueves el ministro Puccini va a estar en Buenos Aires para reclamar una solución al fuerte impacto de los costos de la energía en los grandes usuarios, en función de un cargo de Cammesa sobre la generación de energía que se les cobra", señaló Coudannes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La vocera agregó que también participarán funcionarios de Córdoba y Entre Ríos "para mostrar la potencia productiva de la Región Centro" y sostuvo que la gestión provincial buscará defender los intereses del aparato productivo santafesino.

"El Gobierno va a ir por la defensa del sector productivo y de los intereses de los santafesinos", concluyó.

Balance de la Ley Tributaria

En el mismo contacto con la prensa, Coudannes adelantó que este miércoles los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Roald Báscolo, presentarán los resultados del primer semestre de la Ley Tributaria provincial.

De acuerdo con lo informado, el balance incluirá datos sobre la generación de nuevos puestos de trabajo, el impacto del alivio fiscal para pequeños comercios y las medidas implementadas para promover inversiones y el crecimiento de la actividad industrial en Santa Fe.