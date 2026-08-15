Apasionante viernes para completar la Fecha 3 del Torneo Prefederal que ya no cuenta con elencos que tengan puntaje ideal.
Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos
El Torneo Prefederal se quedó sin invictos tras la disputa de la fecha 3, debido a las derrotas de Sanjustino ante Gimnasia y de Alma Juniors frente a República del Oeste.
Por Ovación
Los dos últimos en caer fueron Sanjustino a manos de Gimnasia y Alma Juniors que fue goleado por República del Oeste en el Malvinas Argentinas.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 3
Jueves 13 de agosto
Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 22) - Colón (SJ) 52 (Germán Gerhardt 11) (Zona A)
Viernes 14 de agosto
CUST A 87 (Marcos Quinteros 22) - Almagro A 91 (Franco Parola 17) (Zona A)
Banco Provincial 95 (Luciano De Simone 21) - Colón (SF) 55 (Bautista Debona 19) (Zona A)
Gimnasia 76 (León Alfonso 23) - Sanjustino 64 (Matías Galligani 17) (Zona B)
República del Oeste 88 (Franco Albizzatti 16) - Alma Juniors 56 (Mariano Maine 19) (Zona B)
El Quillá 80 (Jeremías Quirelli 20) - Unión (SF) 90 (Francisco Alonso 24) (Zona B)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Rivadavia, Colón (SJ), Almagro A y Banco 5 (2-1); CUST A 4 (1-2); Colón (SF) 3 (0-3)
ZONA B: Sanjustino, Alma Juniors, Unión (SF) y República 5 (2-1); Gimnasia 4 (1-2) y El Quillá 3 (0-3)