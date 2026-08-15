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El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Unión visita este sábado a San Lorenzo y si bien las estadísticas favorecen al Ciclón, el Tate suma cuatro partidos sin perder ante su rival

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 11:12hs
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Unión suma cuatro partidos sin perder ante San Lorenzo.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión suma cuatro partidos sin perder ante San Lorenzo.

Este sábado desde las 14.30, Unión y San Lorenzo se enfrentarán en el estadio Pedro Bidegain. Este encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El historial entre Unión y San Lorenzo

El historial en Primera División indica que jugaron 66 partidos, con 26 triunfos de San Lorenzo, 22 triunfos de Unión y 18 empates.

La última vez que se vieron las caras fue el 13 de febrero de este año, cuando por la 5° fecha del Torneo Apertura, empataron 0-0 en el estadio 15 de Abril.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Leandro Rey Hilfer como árbitro

Por su parte, la última victoria de Unión ante San Lorenzo se dio por la 5ª fecha del Torneo de la Liga 2024, cuando en condición de local se impuso 2-1 con goles de Franco Pardo y Gonzalo Morales.

En tanto que el último enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Pedro Bidegain, se dio el 5 de febrero de 2024 por la Copa de la Liga y finalizó 0-0.

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