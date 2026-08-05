Este miércoles se pone al día el Torneo Oficial Prefederal con el partido entre Unión y Sanjustino, que contará con streaming de la Asociación Santafesina.
Prefederal y A2: toda la programación para esta semana
Este miércoles desde las 21.30, se medirán Unión y Sanjustino, en el Oficial Prefederal, en el marco de la Zona A. Toda la programación en ambas categorías.
Por Ovación
5 de agosto 2026 · 10:01hs
Asimismo, entre miércoles y viernes se jugará la segunda fecha de la A2.
TORNEO PREFEDERAL - PENDIENTE FECHA 1
Miércoles 5 de agosto
21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona A)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 2
Viernes 7 de agosto
21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial (Zona A)
21.30 Colón (SF) vs. CUST A (Zona A)
21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)
21.30 Unión (SF) vs. República del Oeste (Zona B)
21.30 Sanjustino vs. El Quillá (Zona B)
21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia (Zona B)