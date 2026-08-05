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Prefederal y A2: toda la programación para esta semana

Este miércoles desde las 21.30, se medirán Unión y Sanjustino, en el Oficial Prefederal, en el marco de la Zona A. Toda la programación en ambas categorías.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 10:01hs
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Prefederal y A2: toda la programación para esta semana

Prensa Unión Básquet

Este miércoles se pone al día el Torneo Oficial Prefederal con el partido entre Unión y Sanjustino, que contará con streaming de la Asociación Santafesina.

Asimismo, entre miércoles y viernes se jugará la segunda fecha de la A2.

TORNEO PREFEDERAL - PENDIENTE FECHA 1

Miércoles 5 de agosto

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona A)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 2

Viernes 7 de agosto

21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial (Zona A)

21.30 Colón (SF) vs. CUST A (Zona A)

21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)

21.30 Unión (SF) vs. República del Oeste (Zona B)

21.30 Sanjustino vs. El Quillá (Zona B)

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia (Zona B)

Prefederal Sanjustino Unión
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