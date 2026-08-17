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Torneo Promocional: Alianza (ST) quedó como único puntero

Alianza de Santo Tomé le ganó con comodidad a Unión y Progreso B por 72-42, por la fecha 3 del Promocional, donde quedó como único líder.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 08:23hs
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Torneo Promocional: Alianza (ST) quedó como único puntero

Con la disputa de tres partidos el domingo siguió adelante la Fecha 3 del Torneo Promocional que se completará el próximo miércoles.

En duelo de invictos, Alianza superó con autoridad a Unión y Progreso B, con lo cual quedó bien arriba en la tabla valorativa.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL – FECHA 3

Viernes 14 de agosto

Alumni (LP) 63 (Marcos Chelini 13) – Atlético Franck B 38 (Lucas Hoffmann 11)

Domingo 16 de agosto

Regatas (SF) 53 (Sebastián Gorria 11) - Central Rincón 51 (Ignacio Meza 16)

Alianza (ST) 72 (José Almada 15) - Unión y Progreso B 42 (Carlos Paz López 13)

Atlético Franck A v49 (Diego Hang 9) - Unión y Progreso A 73 (Leandro Drewes 14)

Lunes 17 de agosto

19.00 Kimberley vs. Colón (SJ)

Miércoles 19 de agosto

21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Alianza 6 (3-0); Unión y Progreso B, Regatas (SF) y Unión y Progreso A 5 (2-1); Colón (SF) 4 (2-0); Alumni y Atlético Franck A 4 (1-2); Colón (SJ), Kimberley, Santa Rosa 3 (1-1); Atlético Franck B y Central Rincón 3 (0-3)

Promocional Alianza Unión y Progreso
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