Torneo Promocional: Alianza (ST) quedó como único puntero Alianza de Santo Tomé le ganó con comodidad a Unión y Progreso B por 72-42, por la fecha 3 del Promocional, donde quedó como único líder. Por Ovación 17 de agosto 2026 · 08:23hs

Con la disputa de tres partidos el domingo siguió adelante la Fecha 3 del Torneo Promocional que se completará el próximo miércoles.

En duelo de invictos, Alianza superó con autoridad a Unión y Progreso B, con lo cual quedó bien arriba en la tabla valorativa.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL – FECHA 3 Viernes 14 de agosto Alumni (LP) 63 (Marcos Chelini 13) – Atlético Franck B 38 (Lucas Hoffmann 11) Domingo 16 de agosto Regatas (SF) 53 (Sebastián Gorria 11) - Central Rincón 51 (Ignacio Meza 16) Alianza (ST) 72 (José Almada 15) - Unión y Progreso B 42 (Carlos Paz López 13) Atlético Franck A v49 (Diego Hang 9) - Unión y Progreso A 73 (Leandro Drewes 14) Lunes 17 de agosto 19.00 Kimberley vs. Colón (SJ) Miércoles 19 de agosto 21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa TABLA DE POSICIONES Alianza 6 (3-0); Unión y Progreso B, Regatas (SF) y Unión y Progreso A 5 (2-1); Colón (SF) 4 (2-0); Alumni y Atlético Franck A 4 (1-2); Colón (SJ), Kimberley, Santa Rosa 3 (1-1); Atlético Franck B y Central Rincón 3 (0-3)