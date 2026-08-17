Santa Fe vuelve a tener su postal nocturna: el Puente Colgante recuperó sus luces

El histórico puente santafesino volvió a lucir sus 433 luminarias LED tras una intervención integral que demandó 45 días de trabajo

La ciudad de Santa Fe recuperó una de sus postales nocturnas más emblemáticas. En el marco de la llegada del Fuego Suramericano , la Municipalidad reinauguró la iluminación ornamental del Puente Colgante , que volvió a lucir en su totalidad tras una intervención integral de su sistema lumínico.

El histórico puente “Ingeniero Marcial Candioti” , uno de los principales símbolos de Santa Fe, fue puesto nuevamente en valor con la recuperación y reemplazo de luminarias, la incorporación de nuevos componentes y consolas y la restauración completa de la iluminación vial .

El Puente Colgante vuelve a brillar. En el marco de la llegada del Fuego Suramericano a Santa Fe, el municipio reinauguró la iluminación ornamental del Puente Ingeniero Marcial Candioti, uno de los grandes símbolos de nuestra ciudad. gentileza

El Puente Colgante vuelve a brillar gentileza

Las tareas estuvieron a cargo de POST Ingeniería S.A. y demandaron alrededor de 45 días de trabajo. La intervención alcanzó todo el sistema de luces ornamentales, compuesto por 433 luminarias LED RGBW, capaces de proyectar diferentes colores, secuencias dinámicas y efectos visuales sobre las torres y los tensores del puente.

De esta manera, el Puente Colgante vuelve a contar con un sistema que permite generar distintas escenas lumínicas y utilizar colores temáticos en fechas especiales y acontecimientos relevantes para la ciudad y la provincia.

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Una intervención integral después de casi una década

La iluminación original del puente había sido inaugurada en 2017 y, con el paso de los años, distintos artefactos y componentes sufrieron deterioro y vandalismo. “Se realizaron reemplazos de artefactos que se fueron dañando con el tiempo, a lo largo de casi 10 años que hace que fue inaugurada la iluminación original. También se repararon cables, caños y bandejas que habían sido vandalizadas”, explicó Daniel Piccoli, presidente de POST Ingeniería.

El empresario destacó que las tareas permitieron recuperar el sistema original y ponerlo nuevamente en funcionamiento en condiciones óptimas. “Todas esas reparaciones nos permiten poner en orden la iluminación que se hizo en el 2017”, señaló Piccoli.

Uno de los desafíos fue conseguir equipamiento compatible con la tecnología instalada originalmente. Para ello, fue necesario incorporar equipamiento de última generación, parte del cual debió ser importado.

Una nueva postal nocturna de Santa Fe

La recuperación de la iluminación busca no solo mejorar el aspecto del monumento, sino también potenciar su valor como atractivo turístico de Santa Fe. El sistema permite generar una nueva postal nocturna de la ciudad y realzar uno de los principales elementos de su patrimonio arquitectónico e histórico. La puesta en funcionamiento adquiere además una relevancia especial de cara a los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a Santa Fe como una de sus sedes.

“Es una obra icónica también para nuestra empresa, ya desde el 2017 cuando tuvimos la suerte de ejecutarla, y ahora de volver a ponerla en valor, más aún en el contexto de los Juegos Suramericanos”, expresó Piccoli.

En ese sentido, recordó el impacto que tuvo la obra original desde su inauguración: “Nosotros siempre decimos que Santa Fe siempre tuvo una postal diurna y que desde el 2017 tiene una postal nocturna con el Puente Colgante brillando. La cantidad de clics que tuvo desde el 2017 a la fecha son incontables”.

El reconocimiento internacional que recibió la iluminación

La iluminación del Puente Colgante de Santa Fe también cuenta con un reconocimiento internacional. En 2018 fue distinguida durante un encuentro de partners de Philips, realizado en Madrid.

Según recordó Piccoli, ese año se presentaron ocho obras consideradas icónicas por su arquitectura y su iluminación. El puente santafesino obtuvo el segundo lugar, detrás de una obra de Medio Oriente. “Para nosotros fue muy importante aquel logro, donde se tuvo en cuenta el diseño del puente, de la iluminación y la ejecución”, recordó.

El Puente Colgante vuelve a brillar. gentileza

Talento local detrás de la obra

La intervención estuvo nuevamente a cargo de POST Ingeniería S.A., una empresa santafesina fundada en 2001 que desarrolla proyectos vinculados con energía eléctrica, tecnología, iluminación inteligente y obras de embellecimiento urbano.

La firma también trabaja en montajes electromecánicos, plantas fotovoltaicas industriales y comerciales, plantas solares y proyectos de iluminación funcional y ornamental.

En materia de iluminación, POST Ingeniería desarrolla soluciones basadas en tecnología IoT, con sistemas orientados a la eficiencia energética, el control inteligente, la automatización del mantenimiento y la gestión y monitoreo remoto.

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