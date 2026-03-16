Kimberley, Colón (SF), Atlético Franck y Regatas Santa Fe volvieron a ganar en el Apertura del Torneo Promocional que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.
Torneo Promocional: cuatro equipos mantuvieron sus invictos
Kimberley, Colón (SF), Atlético Franck y Regatas (SF) repitieron victoria en el Torneo Promocional, en el marco de la segunda fecha.
Por Ovación
16 de marzo 2026 · 07:51hs
No se pudieron jugar dos partidos por problemas en el sistema GES, al momento de cargar jugadores de Unión y Progreso.
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL – FECHA 2
Domingo 15 de marzo
Alianza (Santo Tomé) 20 - Unión y Progreso A 0
Atlético Arroyo Leyes 20 - Unión y Progreso B 0
Kimberley 76 (Lucas Widder 16) - Alumni (Laguna Paiva) 66 (Juan Siviero 14)
Regatas (Santa Fe) 52 (Mateo Pozzo 18) - Colón (San Justo) 38 (Alfonso Cabrera 12)
Atlético Franck 71 (Patricio López 22) - Santa Rosa 61 (Kevin Yacono 18)
Colón (Santa Fe) 84 (Maximiliano Egger 13) - Central Rincón 30 (Walter Luján 8)
Fuente: ASB