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Torneo Promocional: cuatro equipos mantuvieron sus invictos

Kimberley, Colón (SF), Atlético Franck y Regatas (SF) repitieron victoria en el Torneo Promocional, en el marco de la segunda fecha.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 07:51hs
Torneo Promocional: cuatro equipos mantuvieron sus invictos

Kimberley, Colón (SF), Atlético Franck y Regatas Santa Fe volvieron a ganar en el Apertura del Torneo Promocional que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

No se pudieron jugar dos partidos por problemas en el sistema GES, al momento de cargar jugadores de Unión y Progreso.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL – FECHA 2

Domingo 15 de marzo

Alianza (Santo Tomé) 20 - Unión y Progreso A 0

Atlético Arroyo Leyes 20 - Unión y Progreso B 0

Kimberley 76 (Lucas Widder 16) - Alumni (Laguna Paiva) 66 (Juan Siviero 14)

Regatas (Santa Fe) 52 (Mateo Pozzo 18) - Colón (San Justo) 38 (Alfonso Cabrera 12)

Atlético Franck 71 (Patricio López 22) - Santa Rosa 61 (Kevin Yacono 18)

Colón (Santa Fe) 84 (Maximiliano Egger 13) - Central Rincón 30 (Walter Luján 8)

Fuente: ASB

Promocional Kimberley Regatas
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