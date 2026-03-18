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El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El púgil santafesino Alexis el Travieso Lutti derrotó por la vía rápida en el primer asalto a Pedro Laborde de Buenos Aires en un festival organizado por Los Àngeles Blanco.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 08:37hs
Alexis Lutti consiguió un gran triunfo por la vía rápida en la ciudad de Tostado.

Alexis Lutti consiguió un gran triunfo por la vía rápida en la ciudad de Tostado.

En la pelea de fondo, el santafesino Alexis Lutti, actualmente afincado en la ciudad de Tostado, venció por la vía rápida, en el primer asalto a Pedro Laborde de Buenos Aires. El Travieso que ahora ostenta un récord de 4 victorias, 3 por Kos, y 6 derrotas fue impiadoso con el púgil de Las Flores, provincia de Buenos Aires, ya que en muy poco tiempo logró superarlo y quedarse con una victoria.

El Travieso santafesino hizo de las suyas en Tostado

Lutti, que venía de ganarle en el mismo escenario del departamento 9 de Julio en noviembre a Julio César Tosoratto de San Guillermo por puntos, ahora empezó el año con un gran triunfo, ante un rival que si bien había que respetar fue rápidamente vulnerado y lo tiró en la primera vuelta en una contienda que estaba pautada a cuatro asaltos.

En el Club San Lorenzo de Tostado el árbitro del combate principal fue Marcelo Bergesio, y de este modo, el santafesino, que vive desde hace tres años en el norte provincial, y es entrenado por Daniel Blanco y Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, continúa avanzando en su carrera profesional y ahora espera una nueva oportunidad.

"En Tostado me tocó pelear con un chico de Buenos Aires, en el cual gané por KO en el primer round, a los dos minutos de habr comenzado la pelea. La verdad es que fue todo muy rápido, lo enganché en una contra, lo agarré abajo, y no se pudo recuperar" le dijo Lutti a UNO Santa Fe.

El oriundo de Colastiné Norte explicó que "estoy viendo si me puedo acomodar con el récord, así puedo tener otras oportunidades más interesantes como pelear por algún título o poder salir fuera del país. Esa sería mi gran idea, pero bueno, vamos de a poquito, porque como yo trabajo y es medio complicado mi laburo, hasta un día descanso, me frena mucho no tener tiempo para andar peleando".

El Travieso comentó que "como amateur hice aproximadamente casi 30 peleas, y como profesional tengo 10 peleas, 6 pérdidas por puntos; 4 ganadas, 3 de las cuales fueron por KO, y 1 por puntos. Quiero agradecer a Daniel Blanco y Carlos Lemos que son mis entrenadores, que me dan una gran mano, y no me quiero olvidar del senador provincial por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo".

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El Travieso Lutti, oriundo de Colastin&eacute; Norte, resalt&oacute; el respaldo del senador provincial Ra&uacute;l Gramajo. &nbsp;

El Travieso Lutti, oriundo de Colastiné Norte, resaltó el respaldo del senador provincial Raúl Gramajo.

El pasado fin de semana se realizó un atractivo festival de boxeo que incluyó una pelea profesional y cinco combates amateurs. El evento fue organizado por la Academia Los Ángeles Blanco de la ciudad de Rafaela, se realizó en las instalaciones del Club San Lorenzo de Tostado y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

En la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, ante un gran marco de público, y muy buenos combates, la velada contó con los arbitrajes de Marcelo Bergesio y Rolando Sandoval; los jueces fueron Daniel Orona, Emilse López y Daniel Franco, mientras que el fiscal de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe fue Silvio Alassia. La seguridad estuvo a cargo de numerarios del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XII y el doctor Ademar Cravero fue el médico presente.

En cuanto a las contiendas entre aficionados, Nicolás Morlachi de los Ángeles BLanco superó por puntos a Pablo Escobar del Club Atlético Colón, Julián Astudillo de los Ángeles Blancos por puntos a Santino Velázquez de San Justo y Shaira Pariá de la localidad entrerriana de los Charrúas, en cercanías de Concordia, derrotó por RSC a Luzmila Epifani de los Ángeles Blancos. Por su parte, Sebastián Espindola de Entre Ríos venció a Lucas Segovia de Los Ángeles Blanco y Joaquín Nievas de los Ángeles Blanco derrotó por puntos a Eitan Acevedo de San Justo.

Lutti Tostado San Lorenzo
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