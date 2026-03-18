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Thiago Tirante no pudo superar las rondas previas del Masters 1000 de Miami

El argentino Thiago Tirante cayó ante el español Martín Landaluce y no pudo seguir camino al cuadro principal del Masters 1000 de Miami.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 09:28hs
Thiago Tirante no pudo superar las rondas previas del Masters 1000 de Miami

Thiago Tirante cayó en tres sets con el español Martín Landaluce en la segunda y última ronda previa del Masters 1000 de Miami. El platense, que ocupa la 81° posición del ranking ATP, perdió por 6-3, 5-7 y 4-6 frente al español, ubicado en el puesto 151° del mundo y con 20 años.

La acción argentina continuará mañana con el debut en el cuadro principal de Camilo Ugo Carabelli (66°) y Solana Sierra (63°), la mejor representante nacional en la rama femenina.

Tirante quedó eliminado en la segunda ronda previa del Masters de Miami, la misma instancia en la que también cayó en Indian Wells, y sigue sin poder acceder al cuadro principal de un Masters 1000 desde Cincinnati, en agosto del año pasado, cuando perdió en la primera ronda ante el italiano Luca Nardi tras superar las qualys.

A pesar de arrancar bien, Tirante no mantuvo el nivel: se llevó el primer set gracias a dos quiebres en el tercer y noveno game (6-3), comenzó el segundo con un quiebre a favor pero perdió su servicio rápidamente y volvió a cederlo en el undécimo juego, perdiendo la manga por 7-5. En el set decisivo perdió el servicio en el tercer game y no encontró oportunidades para recuperarlo; Landaluce cerró el partido con un único match point.

El resto de los argentinos en el Masters 1000 de Miami

Sobre los próximos argentinos, Camilo Ugo Carabelli inicia la defensa de puntos en Miami tras haber alcanzado la tercera ronda en la edición anterior, donde fue eliminado por Novak Djokovic. Su primer rival será el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°). Con dos metros, el francés combina una buena derecha y un potente saque, recursos que le permiten disimular un revés menos consistente y un juego en la devolución que todavía no rinde al nivel de los mejores torneos.

Mpetshi tuvo un comienzo de 2026 con pocos resultados, aunque llegó a cuartos de final en los ATP 250 de Brisbane y Auckland. El partido abrirá la jornada del miércoles y se jugará a partir de las 12:00 (hora argentina).

Además, desde las 15:00, la marplatense Solana Sierra enfrentará a la uzbeka Kamilla Rakhimova (82°) por un lugar en la segunda instancia. Sierra viene de alcanzar la segunda ronda en Indian Wells, donde perdió por doble 6-0 ante la rusa Mirra Andreeva (8°), y no tendrá puntos que defender en Miami ya que en la edición anterior no tenía ranking suficiente para ingresar: su notable ascenso llegó tras alcanzar los octavos de final en Wimbledon.

Por su parte, Rakhimova no registra victorias en el cemento de Miami: acumula tres derrotas en la primera ronda previa y una en la primera instancia del cuadro principal del año pasado.

Thiago Tirante Masters 1000 Miami
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