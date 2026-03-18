Se extiende la inscripción a los Cursos de Idiomas de la UNL

Los cursos del Centro de Idiomas de la UNL son arancelados y abiertos al público. Inician en el 1.º cuatrimestre, en modalidad virtual y presencial

Se extiende la inscripción para los cursos de idiomas en la UNL

Alemán, Chino, Español Lengua Extranjera (ELE), Francés, Hebreo bíblico, Inglés, Inglés para ciegos, Italiano, Japonés, Lengua de Señas Argentina para oyentes (LSA) y Portugués , son los cursos con fines generales que dictará el Centro de Idiomas UNL a partir del primer cuatrimestre.

Asimismo, se ofrecen cursos con fines específicos de Inglés orientado a las Ciencias Médicas (Nivel I - cursado cuatrimestral) y de Inglés orientado al Mundo de los Negocios, las Finanzas y la Tecnología (INFT) , dirigidos a empresas e instituciones y a organismos gubernamentales que desarrollen actividades vinculadas a la temática. Los interesados en la propuesta de INFT deben escribir a [email protected]

También se brindan cursos de Conversación en Inglés, para alumnos que aprobaron el Nivel VIII del Programa de Idiomas para la Comunidad o el Test de Nivelación que acredite los conocimientos previos necesarios.

Por otra parte, se dictarán cursos preparatorios para exámenes internacionales: PET for Schools/B1 Preliminary for Schools (para adolescentes) y FCE /B2 First (para adultos).

Cursos de Idiomas para la comunidad universitaria y el público en general

Todos los cursos del Centro de Idiomas son certificados y están destinados tanto a la comunidad universitaria como al público en general, desde los 17 años. La grilla de niveles, días y horarios de cursado se encuentra disponible aquí. Para cursar el primer nivel de cualquier idioma no se requieren conocimientos previos, mientras que para los restantes es necesario realizar un Test de Nivelación (TN).

Los cursos son arancelados y existen bonificaciones para estudiantes, graduados, personal y jubilados de la UNL, por convenios institucionales y por pago al contado (20% de descuento en este último caso). Además, se pueden abonar hasta en tres cuotas.

La inscripción para alumnos nuevos se realiza online hasta el 25 de marzo en www.unlvirtual.edu.ar/inscripcion-on-line/

Modalidades de cursado

Virtual: Encuentros de 90 minutos para el trabajo sincrónico en la plataforma Zoom y 30 minutos de trabajo asincrónico en la Plataforma Moodle del Centro de Idiomas. Dos clases por semana.

Presencial: Encuentros de 120 minutos en la sede del Centro de Idiomas. Dos clases por semana.

Híbrida: Esta modalidad se da cuando los grupos están conformados por alumnos que toman clases presenciales y otros que, por su lugar de residencia, lo hacen en simultáneo pero virtualmente.

Cronograma

Cursado cuatrimestral (60 hs): del 6 de abril al 31 de julio de 2026.

Español Lengua Extranjera (ELE): las clases del curso cuatrimestral de ELE comenzarán a partir de la semana del 23/3 y se dictarán en modalidad virtual. El TN online se realizará el miércoles 18/3 (horario a confirmar).

Cursado trimestral (de 20 o 40 hs): Primer trimestre del 6 de abril al 11 de junio de 2026.

Cursado anual: del 6 de abril al 27 de noviembre de 2026.

Calendario anual de cursado y parciales

Calendario anual de exámenes finales

Pasos para la inscripción

Para conocer la propuesta completa y realizar el registro online, los interesados deberán descargar los archivos que se encuentran disponibles a continuación.

Propuesta completa: niveles, días y horarios de cursado 1-2026

Detalle de costos (aranceles) 1-2026

Instructivo de inscripción para alumnos nuevos y fechas Test de Nivelación 1-2026

Alumnos históricos de Idiomas para la Comunidad: inscripción en nueva comisión y pago desde el 18/2, ingresando en www.unlvirtual.edu.ar con usuario y clave, hasta completar el cupo máximo por comisión (20 alumnos).

+ Info

Centro de Idiomas UNL

[email protected]

Teléfonos: (0342) 4585613/14

Whatsapp: 3425826660

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18

San Jerónimo 1750, ciudad de Santa Fe

Más información en www.unl.edu.ar/idiomas