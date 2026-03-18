República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura
República del Oeste le ganó al campeón Sanjustino por 95-90, en el Malvinas Argentinas, en el inicio de la fecha 2 del Apertura. También ganó Alma Juniors.
Por Ovación
18 de marzo 2026 · 08:41hs
En el Malvinas Argentinas, República del Oeste superó al campeón vigente, Sanjustino, mientras que Alma Juniors dio cuenta de CUST A en el Pay Zumé.
Este miércoles debutarán Colón (SF) y Gimnasia, en un mano a mano a jugarse en el Roque Otrino.
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 2
Martes 17 de marzo
CUST A 58 (Mauricio Bigliani 18) - Alma Juniors 76 (Nicolás Bravo 18)
República del Oeste 95 (Matías Lazcano 22) - Sanjustino 90 (Leonardo Strack 22)
Miércoles 18 de marzo
21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia
Jueves 19 de marzo
21.30 Almagro vs. Colón (SJ)
21.30 Unión (SF) vs. Banco Provincial
Libre: Rivadavia Juniors
Fuente: ASB