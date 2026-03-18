República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República del Oeste le ganó al campeón Sanjustino por 95-90, en el Malvinas Argentinas, en el inicio de la fecha 2 del Apertura. También ganó Alma Juniors.

18 de marzo 2026 · 08:41hs
Con la disputa de dos partidos se puso en marcha la Fecha 2 de la zona A1 del Torneo Apertura que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

En el Malvinas Argentinas, República del Oeste superó al campeón vigente, Sanjustino, mientras que Alma Juniors dio cuenta de CUST A en el Pay Zumé.

Este miércoles debutarán Colón (SF) y Gimnasia, en un mano a mano a jugarse en el Roque Otrino.

TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 2

Martes 17 de marzo

CUST A 58 (Mauricio Bigliani 18) - Alma Juniors 76 (Nicolás Bravo 18)

República del Oeste 95 (Matías Lazcano 22) - Sanjustino 90 (Leonardo Strack 22)

República del Oeste dio la nota como local y le ganó a Sanjustino, último campeón, en el Malvinas Argentinas.

Miércoles 18 de marzo

21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia

Jueves 19 de marzo

21.30 Almagro vs. Colón (SJ)

21.30 Unión (SF) vs. Banco Provincial

Libre: Rivadavia Juniors

Noticias relacionadas
La Confederación Africana le sacó el título a Senegal y decretó que Marruecos sea el campeón de la Copa Africana.

Insólito: Le sacaron el título a Senegal y declararon campeón a Marruecos

Real Madrid se metió en cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid eliminó a Manchester City y selló su pase a cuartos de final de la Champions League

Lanús aplastó a Newells y le ganó 5-0.

Lanús aplastó a Newells y lo dejó en zona de descenso

kily gonzalez, ex-dt de union, en la orbita de san lorenzo

Kily González, ex-DT de Unión, en la órbita de San Lorenzo

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

Último Momento
República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"