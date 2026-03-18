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Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

La Unión Argentina de Rugby encabeza el proyecto de candidatura conjunta e integra a Uruguay, Chile y Brasil para el Mundial 2035.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 08:35hs
Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Alan Gilpin se encuentra en Argentina y mantuvo un encuentro con los dirigentes locales para abordar la postulación a una Copa del Mundo que el país organizará junto con Brasil, Chile y Uruguay. En línea con la decisión de profundizar en este proceso, se llevó a cabo una jornada de trabajo con el objetivo de consolidar una propuesta que intenta reflejar el desarrollo de este deporte en Sudamérica.

La UAR con el foco puesto en el Mundial 2035

El proyecto es impulsado por la UAR junto a Sudamérica Rugby, con la intención de construir una candidatura conjunta que involucre a Brasil, Chile y Uruguay, y la iniciativa busca consolidar el crecimiento sostenido de la disciplina en la región para presentar una alternativa sólida dentro del escenario internacional, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el marco de la agenda oficial se desarrollan jornadas de trabajo con dirigentes y referentes del rugby nacional e internacional, en las que participan Gabriel Travaglini, presidente de la UAR; Félix Páez Molina, vicepresidente; y Agustín Pichot, integrante del Consejo de World Rugby.

Desde la conducción de la UAR remarcaron que la postulación excede el plano deportivo y se proyecta como una política de desarrollo a largo plazo. Travaglini sostuvo que la iniciativa tiene un carácter federal y apunta a dejar un legado en infraestructura, competitividad y expansión territorial del rugby.

La visita de Gilpin forma parte de la etapa de evaluación preliminar que lleva adelante World Rugby antes de definir futuras sedes. En ese contexto, la Argentina intenta posicionarse como eje de una candidatura regional capaz de albergar un torneo de escala global, con estándares organizativos acordes a las exigencias internacionales y con el respaldo institucional de todo el continente sudamericano.

Argentina Mundial Rugby
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