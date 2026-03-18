Tobías Reyes peleará una eliminatoria por el título mosca en Gálvez

Se confirmó que el choque entre Tobías el Pitbull Reyes peleará el 11 de abril ante el filipino Miel Fajardo en Santa Paula de Gálvez.

En las últimas horas se confirmó de manera oficial que el Club Santa Paula de Gálvez, en el departamento San Jerónimo, será el testigo del esperado choque entre el anfitrión Tobías Reyes y el filipino Miel Fajardo, que disputarán la eliminatoria final del título mundial mosca de la FIB el próximo sábado 11 de abril. El ganador se enfrentará con el japonés Masamichi Yabuki, campeón mundial de la categoría de la FIB

El púgil Tobías “Pitbull” Reyes tendrá su chance eliminatoria por el título mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en un combate ante el filipino Miel Fajardo, que se disputará el próximo 11 de abril en el club Santa Paula de la ciudad de Gálvez, en la provincia de Santa Fe.

La realización de la pelea fue confirmada a través de un comunicado difundido por la promotora OR, dirigida por Georgina Rivero y encargada de supervisar la carrera del boxeador.

image Pitbull Reyes peleará en su ciudad, Gálvez, una eliminatoria por el título mundial Mosca de la FIB ante el filipino Miel Fajardo

En ese sentido, se confirmó que el ganador de este duelo se medirá ante el campeón vigente, el japonés Masamichi Yabuki.

“No será una noche más. El reconocido escenario del Santa Paula se vestirá de gala, con una puesta en escena a la altura de un duelo que estará bajo la mirada del mundo entero”, se indicó desde las redes sociales de OR.

Reyes, oriundo del Ideal de Gálvez, es en la actualidad el campeón latino FIB, y además figura tercero en el ranking de la categoría de las 112 libras. En tanto, el filipino Fajardo es el número 5 en la clasificación de la entidad.

La última presentación de Tobías Reyes se dio el 18 de octubre del año pasado cuando superó por la vía de las tarjetas al colombiano Pedro Alarcón en la localidad cordobesa de Villa María. En tanto, el filipino venció apenas una semana después, y también por decisión de los jurados, a su compatriota Esneth Domingo.