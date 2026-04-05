Con atención en Budiño, Colón ahora piensa en otro duelo picante ante Racing de Córdoba

Tras la goleada a San Miguel, el plantel de Colón retomará las prácticas este lunes pensando Racing de Córdoba. El arquero Matías Budiño terminó con un golpe

Después de otra noche redonda en el Brigadier López ante San Miguel , Colón decidió frenar y tomar aire, por lo que el plantel tuvo domingo libre, en una pausa necesaria antes de volver a meterse en defender la cima de la zona A de la Primera Nacional. Un momento clave para sacar pecho.

Es así como a partir de este lunes, el foco estará puesto en el próximo desafío: Racing de Córdoba, por la fecha 9 de la Primera Nacional, nuevamente en Santa Fe. Un partido que promete ser exigente y con clima caliente, ante un rival que siempre propone.

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Colón, con las defensa altas

Dentro de un panorama positivo, hubo una situación que encendió una leve alarma durante el último encuentro: la salida de Pier Barrios. Sin embargo, rápidamente se disiparon las dudas. Se trató más de una decisión preventiva por el desgaste físico que de una lesión, por lo que no tendría inconvenientes en seguir siendo titular.

Pier Barrios Prensa Colón

De igual modo, el arquero Matías Budiño estuvo este domingo haciendo algunos estudios por un golpe a la altura de los riñones, por lo que habrá que seguir su evolución.

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Con este escenario, todo pasará por el el técnico repetirá la formación por tercera vez consecutiva o deberá cambiar por esta última situación. Colón se toma un respiro, pero no se relaja. Porque sabe que lo que viene puede ser otra prueba clave en un camino que, por ahora, lo tiene como protagonista.