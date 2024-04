Un jugador de Peñarol recibió un corte tras ser agredido por un hincha de Central

Luego, el jugador del equipo uruguayo sufrió un desvanecimiento en el vestuario debido al impacto de objeto y fue trasladado a un sanatorio para que lo sometan a una tomografía mientras el resto del plantel se quedó en el estadio.

#ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/8sGM96YxYH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2024

Los ecos del escándalo en Central-Peñarol

En conferencia de prensa, el capitán Lucas Hernández habló del hecho: “Fuimos a saludar a nuestra gente como habitualmente lo hacemos en cada partido, agradecerles por haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco”.

“Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar”, concluyó quien sustituyó en el segundo tiempo a Olivera.