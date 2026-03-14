Los estadios que evalúa Boca si debe mudarse de La Bombonera

El proyecto de ampliación de La Bombonera podría obligar a Boca a trasladar su localía durante parte de las obras.

El ambicioso plan para ampliar La Bombonera avanza en la agenda institucional de Boca Juniors y abre un escenario inevitable: en una etapa de las obras, el club debería trasladar su localía a otro estadio. En ese contexto, la dirigencia analiza principalmente dos alternativas: el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata .

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja en una iniciativa que busca elevar la capacidad del estadio hasta aproximadamente 84.500 espectadores , una transformación que implicaría una de las reformas estructurales más importantes en la historia del club.

El proyecto contempla la construcción de seis torres sobre el sector lindero a las vías ferroviarias, una obra pensada para mejorar el acceso y la circulación de los hinchas hacia los distintos niveles del estadio. Entre las modificaciones también se prevé la creación de una cuarta bandeja y la reorganización de las tribunas superiores.

Durante esa primera etapa, Boca podría continuar utilizando su estadio. Sin embargo, el traslado sería inevitable cuando comience la demolición de la platea preferencial y los palcos ubicados sobre la calle Del Valle Iberlucea, un paso necesario para construir nuevas plateas y ampliar la zona VIP. En ese sector se proyecta multiplicar los palcos disponibles, que pasarían de alrededor de 80 a cerca de 200, lo que representaría una mejora significativa en infraestructura y capacidad comercial.

El estadio de Vélez, la opción con mejor ubicación

Entre las alternativas analizadas, el Estadio José Amalfitani aparece como una de las opciones más viables, especialmente por su ubicación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El recinto de Vélez posee capacidad cercana a 49.500 espectadores y cuenta con accesos rápidos desde importantes arterias como la Avenida Juan B. Justo y la Avenida Rivadavia, además de su proximidad a la Autopista 25 de Mayo.

Para la dirigencia xeneize, la localización resulta un factor determinante, ya que gran parte de los socios e hinchas que asisten regularmente al estadio residen en Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, no sería una experiencia completamente nueva para el club. Boca ya utilizó el Amalfitani como escenario de local en distintas oportunidades. La más reciente ocurrió en febrero de 2022, cuando debió trasladarse temporalmente debido al mal estado del césped de La Bombonera y allí venció a Rosario Central.

El Estadio Único de La Plata y su ventaja en capacidad

La otra alternativa fuerte es el Estadio Único Diego Armando Maradona, un escenario moderno que actualmente no es utilizado regularmente por ningún club, lo que facilitaría la organización del calendario. Con una capacidad cercana a 53.000 espectadores, supera en tamaño al estadio de Vélez, lo que permitiría acomodar con mayor comodidad a los aproximadamente 25.000 abonados que tiene Boca.

Sin embargo, el principal obstáculo es la distancia geográfica. El traslado desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Plata puede demandar entre 40 minutos y una hora en condiciones normales, un tiempo que podría incrementarse considerablemente en días de partido debido al flujo masivo de hinchas. Ese factor logístico se vuelve aún más relevante cuando se trata de encuentros programados entre semana o en horarios nocturnos, donde el regreso podría resultar complejo para los simpatizantes.

La mudanza temporal que Boca analiza mientras avanza el proyecto

Mientras el club aguarda la aprobación de organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y los avales institucionales correspondientes, la dirigencia ya analiza distintos escenarios posibles para sostener la actividad deportiva durante las obras.

La elección del estadio que albergaría a Boca en ese período dependerá de múltiples variables: capacidad, accesibilidad, logística de seguridad y disponibilidad de calendario. Por ahora, tanto el José Amalfitani como el Único de La Plata aparecen como las opciones más firmes para convertirse, de manera temporal, en la casa del Xeneize mientras se concreta el ambicioso proyecto de transformación de La Bombonera.