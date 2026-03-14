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Unión busca reaccionar ante Platense para volver a meterse en la pelea

Unión visitará, a las 22, a Platense con la urgencia de cortar la racha de cuatro caídas al hilo y sostener la ilusión de ir a los playoffs de la Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 10:16hs
Unión busca reaccionar ante Platense para volver a meterse en la pelea

Prensa Unión

Unión afrontará este sábado un compromiso clave en la Liga Nacional cuando visite a Platense en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro comenzará a las 22, contará con transmisión de Básquet Pass y será dirigido por los árbitros Fabricio Vito, Danilo Molina y Pablo Leyton.

Unión, urgido de volver al triunfo en la Liga Nacional

El equipo santafesino atraviesa un momento determinante de la temporada en su objetivo de meterse entre los clasificados a los playoffs. Actualmente se ubica en la 13ª posición de la tabla con un registro de 11 victorias y 14 derrotas, aunque llega golpeado tras acumular cuatro caídas consecutivas.

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En su última presentación, el conjunto rojiblanco no logró hacerse fuerte en el Estadio Ángel Malvicino y cayó en un partido muy parejo frente a La Unión de Formosa por 99 a 94. A pesar de los 20 puntos aportados por Martín Cabrera y del trabajo en la pintura de Theodore Akwuba, que terminó con 14 unidades y siete rebotes, al Tatengue se le escapó el cierre ante la efectividad del equipo formoseño.

El historial entre ambos marca una leve ventaja para el Calamar. Se enfrentaron en nueve ocasiones, con cinco triunfos para Platense y cuatro para Unión. Sin embargo, en el cruce de esta temporada la victoria fue para el equipo santafesino, que se impuso con claridad en casa por 93 a 66.

Con ese antecedente cercano y la necesidad de sumar, el Tatengue intentará dar el golpe en Vicente López para cortar la mala racha y seguir en carrera en la recta final de la fase regular.

Unión Platense Liga Nacional
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