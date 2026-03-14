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Rosario Central recibe a Banfield con la mira puesta en la cima

Banfield visita a Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Apertura. Si gana, el equipo rosarino quedará en lo más alto de la Zona B.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 10:18hs
Rosario Central recibe a Banfield con la mira puesta en la cima

El Rosario Central buscará dar un nuevo paso en su campaña en el Liga Profesional de Fútbol cuando reciba este sábado a Club Atlético Banfield desde las 21 en el Estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo rosarino quiere aprovechar su localía para alcanzar la cima de la Zona B, mientras que el Taladro necesita sumar para recuperar terreno en la tabla.

Rosario Central quiere ganar y alcanzar la punta del Torneo Apertura

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega al encuentro tras igualar 0-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. A pesar de ese resultado, el conjunto rosarino mantiene buenas sensaciones luego de haber ganado el clásico frente a Newell's Old Boys, un triunfo que reforzó el ánimo del plantel. Con 18 puntos en la Zona B, Central sabe que un triunfo ante Banfield le permitiría alcanzar momentáneamente la cima, posición que hoy comparte Club Atlético Belgrano, que jugará su compromiso el domingo.

Una de las grandes noticias para el entrenador es la recuperación de Ángel Di María. El experimentado mediocampista ofensivo había sufrido una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo, situación que lo dejó fuera del último partido ante Argentinos. Sin embargo, ya se encuentra recuperado y podría reaparecer desde el inicio. El rosarino atraviesa un momento especial en el club y su presencia vuelve a ser determinante en la estructura ofensiva, acompañando a futbolistas como Jaminton Campaz y Alejo Véliz.

Banfield llega golpeado y necesita sumar en el campeonato

El presente de Banfield es más complejo. El conjunto conducido por Pedro Troglio viene de caer 2-1 frente a Club de Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Florencio Sola, un resultado que lo relegó al 11° puesto de la Zona B con 10 puntos. Además, el equipo atraviesa un proceso de reestructuración tras la salida del delantero Agustín Auzmendi, quien continuará su carrera en Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

El Taladro necesita sumar para mantener aspiraciones de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, pero también para mejorar su posición en la tabla de promedios, donde actualmente se ubica en la parte baja.

Probables formaciones de Rosario Central vs Banfield

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Rosario Central vs Banfield: hora, TV y árbitro del partido

El encuentro se disputará este sábado por la noche en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

  • Hora: 21:00
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Germán Delfino
Rosario Central Banfield Torneo Apertura Di María
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