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Colapinto largará desde el puesto 12 en el GP de China de F1 y se ilusiona con los puntos

El argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena clasificación y largará desde el puesto 12 en el Gran Premio de China de Fórmula 1

14 de marzo 2026 · 08:49hs
Colapinto largará desde el puesto 12 en el GP de China de F1 y se ilusiona con los puntos

El argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena clasificación y largará desde el puesto 12 en el Gran Premio de China de Fórmula 1, por lo que se ilusiona de cara a la oportunidad de sumar sus primeros puntos del año. La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto se ilusiona en el GP de China

Colapinto tuvo un muy buen inicio en la Q1, en la que avanzó sin mayores problemas gracias a su registro de 1:33,634 que le permitió quedar en el 10° puesto.

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En la Q2 el argentino también mantuvo un buen nivel, para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzo para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

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De todas maneras, el pilarense, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona ante una muy buena posibilidad para volver a sumar puntos.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.

La segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Más temprano se había llevado a cabo la carrera sprint, en la que Russell consiguió quedarse con el triunfo, mientras que Leclerc y Hamilton completaron el podio.

Los otros cinco pilotos que sumaron puntos en esta carrera, que tiene un tercio de extensión con respecto a las normales, fueron Norris, Antonelli, Piastri, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y Bearman.

Colapinto, por su parte, había escalado desde el 16° puesto hasta el 12° tras una gran largada, pero no pudo sostener el ritmo y cruzó la bandera a cuadros en el 14° puesto.

Colapinto Gran Premio de China Fórmula 1
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